Ukrajinská herečka sa pretŕčala v úsporných plavkách: Boratovi by pri pohľade na ňu stál... Každý chlp na tele!

SAN JOSÉ - Na toto by mal odvahu málokto... Ukrajinská herečka a speváčka Natasha Blasick sa zviditeľnila vo viacerých známych filmoch. Svojich fanúšikov však okrem hereckého talentu udivuje krásou a božskou postavou. Tú opäť predviedla v poriadne provokatívnych plavkách, na ktoré by si mnohé ženy netrúfli.

Natasha Blasick sa narodila v meste Odesa. Počas toho, ako žila na Ukrajine, študovala marketing a tanec. Podľa vlastných slov sa odmalička zaujímala o angličtinu, keďže jej snom bolo presadiť sa v USA ako herečka a speváčka.

To sa jej poradilo. Dokonca si za veľkou mlákou našla aj svoju životnú lásku Martina Blasicka, za ktorého sa vydala. Svoj herecký debut zažila vo filme Death of Evil v roku 2009. Ďalej sa objavila v ďalších počinoch, ako sú napríklad Notes from the New World alebo v pripravovanej športovej dráme All-Star Weekend, kde si okrem nej zahrajú také mená, ako sú napríklad Jamie Foxx, Robert Downey Jr. či Gerard Butler.

Blasick však vie zaujať aj odvážnymi fotkami. Fanúšikom to opäť dokázala počas dovolenky v Kostarike kde pózovala pred objektívom fotografa. Na sebe mala provokatívne ružové plavky, ktoré pripomínali tie, ktoré svojho času preslávil legendárny Borat. Nuž, na podobné fotenie by zrejme nabralo odvahu len veľmi málo žien.

Galéria fotiek (5) Natasha Blasick

Zdroj: Profimedia