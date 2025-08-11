Hviezdna Cameron Diaz ÚPLNE BEZ mejkapu: Spoznali by ste ju takto?!

NEW YORK - Cameron Diaz (52) je povestná svojou žiarivou krásou a šarmom na červenom koberci, no v súkromí na hviezdny imidž veľmi nedbá. Paparazzi ju nedávno zachytili úplne bez mejkapu a s ležérnym účesom – spoznali by ste ju takto?!
Návrat Cameron Diaz pred kamery sa jej rozhodne oplatil: Hviezdna herečka zarobila poriadny balík!
Herečka, ktorá sa kedysi stala ikonickým sexsymbolom Hollywoodu, dnes vedie omnoho pokojnejší život. Po boku manžela, hudobníka Benjiho Maddena, a dvoch detí – dcérky Raddix a synčeka Cardinala – si užíva rodinnú pohodu ďaleko od filmových reflektorov. V posledných rokoch sa pred kamerou objavila len raz, a to v komédii Návrat do akcie, pričom neskôr sama priznala, že čas radšej mala venovať rodine.
Minulosť, na ktorú by najradšej ZABUDLI: Týchto 5 hviezd Hollywoodu začínalo kariéru v PORNE!
A aj keď na červenom koberci zažiari v luxusných róbach a dokonalom mejkape, v bežný deň si pokojne vyjde na ulicu v pohodlnom oblečení, bez líčenia, s okuliarmi a vlasmi, ktoré vyzerajú, že ešte pred chvíľou spala. Diaz je dlhoročnou zástankyňou prirodzeného starnutia – botox skúšala len raz a výsledok ju neoslovil. Vrásky ju nevyvádzajú z miery, dôležitý je pre ňu úsmev od ucha k uchu – aj keď ju paparazzi prekvapia uprostred prechádzky po New Yorku.
Tak schválne, spoznali by ste ju takto?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%