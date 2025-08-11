Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Hviezdna Cameron Diaz ÚPLNE BEZ mejkapu: Spoznali by ste ju takto?!

Cameron Diaz Zobraziť galériu (2)
Cameron Diaz (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

NEW YORK - Cameron Diaz (52) je povestná svojou žiarivou krásou a šarmom na červenom koberci, no v súkromí na hviezdny imidž veľmi nedbá. Paparazzi ju nedávno zachytili úplne bez mejkapu a s ležérnym účesom – spoznali by ste ju takto?!

Návrat Cameron Diaz pred kamery sa jej rozhodne oplatil: Hviezdna herečka zarobila poriadny balík! Prečítajte si tiež

Návrat Cameron Diaz pred kamery sa jej rozhodne oplatil: Hviezdna herečka zarobila poriadny balík!

Herečka, ktorá sa kedysi stala ikonickým sexsymbolom Hollywoodu, dnes vedie omnoho pokojnejší život. Po boku manžela, hudobníka Benjiho Maddena, a dvoch detí – dcérky Raddix a synčeka Cardinala – si užíva rodinnú pohodu ďaleko od filmových reflektorov. V posledných rokoch sa pred kamerou objavila len raz, a to v komédii Návrat do akcie, pričom neskôr sama priznala, že čas radšej mala venovať rodine.

Minulosť, na ktorú by najradšej ZABUDLI: Týchto 5 hviezd Hollywoodu začínalo kariéru v PORNE! Prečítajte si tiež

Minulosť, na ktorú by najradšej ZABUDLI: Týchto 5 hviezd Hollywoodu začínalo kariéru v PORNE!

A aj keď na červenom koberci zažiari v luxusných róbach a dokonalom mejkape, v bežný deň si pokojne vyjde na ulicu v pohodlnom oblečení, bez líčenia, s okuliarmi a vlasmi, ktoré vyzerajú, že ešte pred chvíľou spala. Diaz je dlhoročnou zástankyňou prirodzeného starnutia – botox skúšala len raz a výsledok ju neoslovil. Vrásky ju nevyvádzajú z miery, dôležitý je pre ňu úsmev od ucha k uchu – aj keď ju paparazzi prekvapia uprostred prechádzky po New Yorku.

Tak schválne, spoznali by ste ju takto?

Hviezdna Cameron Diaz ÚPLNE
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Cameron Diaz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minulosť, na ktorú by
Minulosť, na ktorú by najradšej ZABUDLI: Týchto 5 hviezd Hollywoodu začínalo kariéru v PORNE!
Zahraniční prominenti
Jedna z najslávnejších herečiek
Jedna z najslávnejších herečiek je späť! V dokonalých červených šatách vám VYRAZÍ dych
spuntik.sk
Cameron Diaz
Návrat Cameron Diaz pred kamery sa jej rozhodne oplatil: Hviezdna herečka zarobila poriadny balík!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hory Východného Tirolska
Hory Východného Tirolska
Cestovanie
Boris Kitka pred odvetou s Kajratom: Musíme vrátiť emóciu, ktorá nám chýbala
Boris Kitka pred odvetou s Kajratom: Musíme vrátiť emóciu, ktorá nám chýbala
Futbal
Obranca Slovana Guram Kašia pred odvetou: Nie je neskoro, zápas sa dá zvrátiť
Obranca Slovana Guram Kašia pred odvetou: Nie je neskoro, zápas sa dá zvrátiť
Futbal

Domáce správy

FOTO PRÁVE TERAZ Ministerstvo prelomilo
PRÁVE TERAZ Ministerstvo prelomilo mlčanie: Šéf rezortu oznámil svoj zámer s tendrom na záchranky!
Domáce
FOTO Z trhu stiahli dve
Z trhu stiahli dve nebezpečné hračky! FOTO Schovajte ich pred deťmi, hrozí VÁŽNE ohrozenie zdravia
Domáce
Polícia v Čadci objavila pri domovej prehliadke tri strelné zbrane a stovky nábojov
Polícia v Čadci objavila pri domovej prehliadke tri strelné zbrane a stovky nábojov
Čadca

Zahraničné

Vitalij Kličko v Bratislave
Šokujúce Kličkove slová: Nevylúčil územné ústupky Rusku! To sa Zelenskému nebude páčiť
Zahraničné
Najhoršia nočná mora: Cestujúci
Najhoršia nočná mora: Cestujúci uviazli v lietadle na 28 hodín
dromedar.sk
Guida Crosett
Taliansky minister Crosetto o Gaze: Izrael sa nespráva rozumne ani ľudsky
Zahraničné
Šokujúci nález na súkromnom
Šokujúci nález na súkromnom pozemku: V igelitovej taške objavili mŕtve bábätko, polícia zatkla matku
Zahraničné

Prominenti

Cameron Diaz
Hviezdna Cameron Diaz ÚPLNE BEZ mejkapu: Spoznali by ste ju takto?!
Zahraniční prominenti
Hudobný svet zaplakal: Zomrel
Hudobný svet zaplakal: Zomrel známy skladateľ (†76)
Domáci prominenti
Dominika Kavaschová úprimne o
Dominika Kavaschová úprimne o viere Mary Bartalos: TOTO si o tom myslí!
Domáci prominenti
Známy moderátor prehral BOJ
Známy moderátor prehral BOJ s RAKOVINOU: Jeho posledné slová lámu srdce... Boli odhalené až po SMRTI!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Ochranári upozorňujú turistov na
Chorvátsko varuje turistov pred žltými bójkami pozdĺž pobrežia: FOTO Nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti
Vedci bádajú po nových
Šokujúci objav: VIDEO Pod tureckým jazerom našli mesto staré 12-tisíc rokov, mohlo stáť za príbehom o Noemovej arche!
Zaujímavosti
Od Chorvátska po Sardíniu
Od Chorvátska po Sardíniu či Ibizu: Nádherné nudapláže nájdete v každom kúte Európy
dromedar.sk
FOTO Návšteva akvária sa zmenila
Návšteva akvária sa zmenila na horor: VIDEO Chobotnica držala dieťa päť minút, spôsobila mu modriny až po rameno!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
Úrazy to nie sú: Najčastejšou príčinou plnej invalidity na Slovensku je zákerná choroba!
Úrazy to nie sú: Najčastejšou príčinou plnej invalidity na Slovensku je zákerná choroba!

Šport

VIDEO Slovan bude doháňať jednogólové manko: Musíme vrátiť emóciu, ktorá nám chýbala
VIDEO Slovan bude doháňať jednogólové manko: Musíme vrátiť emóciu, ktorá nám chýbala
Liga majstrov
VIDEO Prapodivný vlastenec spustil horlivú debatu: Prišlo k ovplyvneniu zápasu v najvyššej súťaži?
VIDEO Prapodivný vlastenec spustil horlivú debatu: Prišlo k ovplyvneniu zápasu v najvyššej súťaži?
Ostatné
Slovenky čaká niečo neskutočné a jedinečné: Pre nás všetkých to bola skvelá informácia
Slovenky čaká niečo neskutočné a jedinečné: Pre nás všetkých to bola skvelá informácia
MS vo volejbale
Slovan proti Kajratu bez Weissa, ale s odhodlaním: Ak sú oni silnejší doma, my sme ešte viac
Slovan proti Kajratu bez Weissa, ale s odhodlaním: Ak sú oni silnejší doma, my sme ešte viac
Liga majstrov

Auto-moto

Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
8 stratégií, ktoré používajú inteligentní ľudia, keď sa musia rozhodnúť
8 stratégií, ktoré používajú inteligentní ľudia, keď sa musia rozhodnúť
Motivácia a inšpirácia
10 psychologických trikov, ktoré z vás spravia lepšieho vyjednávača v práci
10 psychologických trikov, ktoré z vás spravia lepšieho vyjednávača v práci
Rady, tipy a triky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov
Svieži melónový šalát s feta syrom: recept na letný šalát
Svieži melónový šalát s feta syrom: recept na letný šalát
Ovocné šaláty

Technológie

AI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetou
AI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetou
Aplikácie a hry
Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Bezpečnosť
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Bezpečnosť
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
Veda a výskum

Bývanie

Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych

Pre kutilov

Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 4 znamenia majú tendenciu unikať pred záväzkami: Kedy sa oplatí vydržať a kedy radšej odísť?
Partnerské vzťahy
Tieto 4 znamenia majú tendenciu unikať pred záväzkami: Kedy sa oplatí vydržať a kedy radšej odísť?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRÁVE TERAZ Ministerstvo prelomilo
Domáce
PRÁVE TERAZ Ministerstvo prelomilo mlčanie: Šéf rezortu oznámil svoj zámer s tendrom na záchranky!
Z trhu stiahli dve
Domáce
Z trhu stiahli dve nebezpečné hračky! FOTO Schovajte ich pred deťmi, hrozí VÁŽNE ohrozenie zdravia
Vitalij Kličko v Bratislave
Zahraničné
Šokujúce Kličkove slová: Nevylúčil územné ústupky Rusku! To sa Zelenskému nebude páčiť
Pod Šaškom sa trasie
Domáce
Pod Šaškom sa trasie stolička: Politológovia ho nešetria, na tlačovke sa takmer varil vo vlastnej šťave!

Ďalšie zo Zoznamu