Minulosť, na ktorú by najradšej ZABUDLI: Týchto 5 hviezd Hollywoodu začínalo kariéru v PORNE!

1. Jackie Chan

Obľúbený herec si zahral v erotickom filme All in the Family z roku 1975. Nešlo úplne o klasické porno, ale skôr o erotickú komédiu, ktorá obsahovala sexuálne scény. Sám Jackie vo filme nemal explicitné sexuálne scény ako v porne, no objavil sa v ňom nahý. Neskôr odhalil, že v tom čase bol chudobný, na začiatku kariéry a bral akúkoľvek prácu.

2. Cameron Diaz

V roku 1992, keď mala približne 19 rokov a nebola ešte známou herečkou, natočila krátke sofcore video a nafotila akty pre fotografa Johna Ruttera. Ani v jej prípade nešlo o tvrdé porno, no napriek tomu na tieto zábery herečka nebola pyšná. Video malo byť údajne pre "umelecké účely". Fotograf sa však nezachoval profesionálne a keď sa stala slávnou, pokúsil sa tieto materiály predať a vydierať ju, za čo bo napokon súdne stíhaný a odsúdený.

3. David Duchovny

Herec si zahral niekoľko postáv s seriáloch s výrazne sexuálnym obsahom. Za všetky spomeňme Californiacation, v ktorom si zahral sexuálne závislého spisovateľa Hanka Moodyho. Počin je plný nahoty a sexuálnych scén, ani v jeho prípade však nešlo vyslovene o porno. V jeho prípade však vyvolal rozruch jeho skutočný život - v roku 2008 sa verejne priznal k otmu, že trpí závislosťou od sexu a išiel na liečenie.

4. Matt LeBlanc

Aj slávny Joey z Priateľov má za sebou pikantnú minulosť. Zahral si v erotickom/softcore seriáli Red Shoe Diaries. Seriál bol plný nahoty, vášnivých bozkov a sexuálnych náznakov. Seriál bol známy tým, že v ňom účinkovalo mnoho hercov predtý, než sa stali slávnymi - okrem Matta LeBlanca v ňom účinkoval aj David Duchovny.

5. Sylvester Stallone

V prípade slávneho Rockyho išlo o softcore pornofilm. Písal sa rok 1970 a zahral si v počine s názvom The Party at Kitty and Stud's. V tom čase mal Stallone 24 rokov a bol prakticky bez peňazí - podľa jeho vlastných slov spal na autobusovej stanici a potreboval prácu. Film obsahuje nahotu, simulovaný sex, ale nie tvrdé porno s detailnými scénami. Po jeho sláve bol film opätovne vydaný pod názvom Italian Stallion.

