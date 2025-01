Návrat Cameron Diaz pred kamery sa jej rozhodne oplatil: Hviezdna herečka zarobila poriadny balík!

Cameron Diaz (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americká herečka Cameron Diaz (52) sa po niekoľkých rokoch vrátila k herectvu vo filme Back in Action. Ten si mohli fanúšikovia pred pár dňami po prvýkrát pozrieť na Netflixe a následne sa začalo špekulovať, že si umelkyňa prišla na poriadny balík peňazí.

Rodáčka zo San Diega sa pred natáčaním Back in Action, ktoré začalo ešte v roku 2022, postavila pred kamery naposledy v roku 2014. Vo filme Annie sa objavila po boku Jamieho Foxxa, s ktorým si zahrali hlavné postavy aj v najnovšom počine, ktorý si fanúšikovia môžu od minulého týždňa pozrieť na Netflixe.

V posledných dňoch sa však začalo vo veľkom hovoriť o tom, že Diaz za jej návrat dostane poriadne mastnú sumu. Podľa webu Bloomberg News mala so spomínanou streamovacou službou podpísať zmluvu na 2 filmy vrátane Back in Action, za ktoré by mala dokopy zinkasovať 45 miliónov dolárov.

Na druhom filme z tohto kontraktu by sa malo už pracovať, avšak momentálne je otázne, kedy sa ho fanúšikovia slávnej herečky dočkajú. Každopádne to vyzerá tak, že návrat z hereckého dôchodku sa Diaz viac nez vyplatil, keďže by si mala prísť na poriadne mastnú sumu.

Cameron Diaz (Zdroj: SITA)