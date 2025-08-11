Bizárný výhľad slávnej modelky: Idylku na pláži narušil NAHÝ muž!

ŠPANIELSKO - Tak toto určite nečakala! Počas toho, ako slávna modelka (51) pokojne ležala na pláži a užívala si krásny výhľad... Jej idylku jej ale narušil nahý muž!
Britská supermodelka Kate Moss si už nejaký čas vychutnáva slnečnú dovolenku na španielskej Ibize, ktorá je dlhodobo známa ako raj pre turistov, celebrity a milovníkov nočného života. Kate dorazila na ostrov spolu so svojou dcérou Lilou Moss.
Spoločne si užívajú teplé more, jemný piesok a uvoľnenú atmosféru. Pokojné chvíle na jednej z miestnych pláží však narušil nečakaný incident. Kým Kate relaxovala na lehátkach, okolo nej sa zrazu prešiel úplne nahý muž. Jeho prítomnosť vyvolala medzi prítomnými rozruch, no podľa svedkov sa neudialo nič vážne.
Nahý návštevník len pokojne prešiel a pokračoval ďalej, akoby sa nič nestalo. Ibiza je známa svojou bohémskou atmosférou, kde nie sú výnimočné ani netradičné výstrelky, vrátane nudistov na verejných plážach. Ani Kate Moss nie je hanblivá. Veľakrát sa vystavovala na pláži hore bez.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%