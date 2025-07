Manželstvo jej NEVYŠLO, no opäť žiari: Slávna herečka to KONEČNE potvrdila... BOZKY s kolegom!

Herečka Jessica Alba. (Zdroj: SITA)

Jessica Alba sa po nedávnom rozchode s manželom Cashom Warrenom opäť usmieva. Paparazzi ju zachytili, ako sa vášnivo bozkáva so hereckým kolegom Dannym Ramirezom, pred jeho domom v Los Angeles. Dvojica pôsobila zamilovane. O páriku sa začalo špekulovať už v máji, keď ich fotografi zachytili v Londýne počas prechádzky.

„Objímali sa a držali sa za ruky, keď spolu prechádzali parkom,“ prezradil svedok pre The Sun. „Požičali si ležadlá a sedeli na nich, zatiaľ čo sa bozkávali," dodal. V júli portál TMZ zverejnil fotografie, na ktorých Alba s Ramirezom cestujú z Los Angeles do Cancúnu v Mexiku. Oboch videli na letisku so šiltovkami na hlavách, no aj keď sa snažili byť nenápadní, ľudia ich hneď spoznali.

„Danny je super, milý chlap a je do nej úplne zamilovaný,“ uviedol vtedy zdroj pre DailyMail. Minulú stredu ich opäť videli spolu pri odchode z talianskej reštaurácie v Los Angeles. Herečka v januári oficiálne oznámila, že sa po takmer 17 rokoch manželstva rozchádza s producentom Cashom Warrenom. Spolu majú tri deti – dcéry Honor a Haven a syna Hayesa. Zamilované FOTO dvojice nájdete TU.