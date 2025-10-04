Kardashiankin EX v PROBLÉMOCH: Kim a jej mama ho ženú pred súd... Kvôli tomuto!

LOS ANGELES - Hollywoodom otriasa ďalší škandál! Kim Kardashian (44) a jej mama Kris Jenner (68) podali žalobu na speváka Raye J (43) – svojho času Kiminho partnera, ktorý ju pred rokmi dostal do centra pozornosti sexvideom. Tentoraz však nejde o minulosť, ale o nové, poriadne vážne obvinenia.
Podľa magazínu People má Ray J za sebou turbulentné obdobie – len nedávno sa rozviedol so svojou manželkou Princess Love, s ktorou má dve deti. Teraz navyše čelí súdnemu sporu s Kim Kardashian, pretože podľa právnika rodiny, Alexa Spira, spevák šíri klamstvá a nepravdivé obvinenia.
Ray J mal totiž verejne tvrdiť, že Kim a Kris sú zapojené do federálneho vyšetrovania a dokonca ich obvinil z vydieračského sprisahania. Zároveň mal vyhlásiť, že plánuje „zvrhnúť Kris a Kim“ a „povie ešte veľa vecí“. Spiro tvrdí, že jeho klientky sa stali terčom dlhodobej kampane obťažovania a klebiet, ktorá trvá už viac ako dve desaťročia.
„Nikdy predtým nepodnikli právne kroky, no po týchto vážnych a falošných obvineniach im nezostávalo nič iné,“ uviedol právnik. Ako dôkaz spomína dva konkrétne prípady: V dokumente magazínu TMZ United States vs. Sean Combs Ray J povedal: „Ak by mi niekto tvrdil, že Kardashianovci sú obvinení z vydierania, možno by som tomu uveril.“ A 24. septembra počas živého vysielania dodal, že bolo spustené federálne vyšetrovanie Kardashianiek, pričom poznamenal, že „je to ešte horšie než Diddy“.
Právnik označil tieto tvrdenia za zámerné klamstvá a útok na povesť. „Ray J sa jednoducho nedokáže zmieriť s tým, že jeho krátky vzťah s Kim je dávno minulosťou. Jeho výroky sú nepravdivé a neexistuje žiadne federálne vyšetrovanie. Ide o vedomé šírenie lží bez akéhokoľvek overenia,“ vysvetlil Spiro. Kim Kardashian a Kris Jenner teraz žiadajú odškodné za ohováranie – a svet šoubiznisu pozorne sleduje, ako sa tento pikantný súdny spor skončí.