Česko zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen (†62) slávnej skupiny!

PRAHA - Český hudobný svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 62 rokov zomrel gitarista a bývalý člen rockovej kapely Arakain, s ktorou v minulosti vystupovala aj Lucie Bílá, Miloň Sterner.
Hudobník v kapele pôsobil v rokoch 1984 až 1985 a bol autorom hitu Slečna Heavy. Smutnú správu na sociálnej sieti Facebook zverejnila vo štvrtok skupina Arakain. „Dnes sa k nám doniesla veľmi smutná správa. Zomrel bývalý člen Arakainu, gitarista Miloň Šterner, ktorý tu pôsobil v ranných časoch 84 - 85,“ zverejnili. Príčinu jeho smrti neuviedli.
Gitarista v skupine nahradil Rudolfa Rožďalovského a svoje miesto potom uvoľnil Marekovi Podkalskému. Hudobník po svojom odchode z Arakainu vystriedal niekoľko hudobných zoskupení, no napokon svoje miesto našiel na dlhé roky v kapele Paradox. Tam neskôr hral aj so svojím synom Miloňom, ktorý je tiež gitarista. „Jeho predcašného odchodu je nám veľmi ľúto a touto cestou chceme vyjadriť úprimnú sústrasť predovšetkým rodine, ale aj kolegom spoluhráčom,“ dodal Arakain.
