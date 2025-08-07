Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Česko zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen (†62) slávnej skupiny!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
PRAHA - Český hudobný svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 62 rokov zomrel gitarista a bývalý člen rockovej kapely Arakain, s ktorou v minulosti vystupovala aj Lucie Bílá, Miloň Sterner.

Hudobník v kapele pôsobil v rokoch 1984 až 1985 a bol autorom hitu Slečna Heavy. Smutnú správu na sociálnej sieti Facebook zverejnila vo štvrtok skupina Arakain. „Dnes sa k nám doniesla veľmi smutná správa. Zomrel bývalý člen Arakainu, gitarista Miloň Šterner, ktorý tu pôsobil v ranných časoch 84 - 85,“ zverejnili. Príčinu jeho smrti neuviedli. 

Gitarista v skupine nahradil Rudolfa Rožďalovského a svoje miesto potom uvoľnil Marekovi Podkalskému. Hudobník po svojom odchode z Arakainu vystriedal niekoľko hudobných zoskupení, no napokon svoje miesto našiel na dlhé roky v kapele Paradox. Tam neskôr hral aj so svojím synom Miloňom, ktorý je tiež gitarista. „Jeho predcašného odchodu je nám veľmi ľúto a touto cestou chceme vyjadriť úprimnú sústrasť predovšetkým rodine, ale aj kolegom spoluhráčom,“ dodal Arakain. 

 

Zemřel Miloň ŠTERNER. Dnes se nám donesla velmi smutná zpráva. Zemřel bývalý člen Arakainu, kytarista Miloň Šterner,...

Posted by ARAKAIN on Wednesday, August 6, 2025

 

