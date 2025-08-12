Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Na východe Konžskej demokratickej republiky opäť prebiehajú boje medzi povstalcami z M23 a armádou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)
TASR

KINSHASA - Na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) napriek mierovej dohode opätovne vypukli boje medzi konžskou armádou a povstalcami z Hnutia 23. marca (M23). Agentúru AFP o tom v pondelok informovali miestne zdroje.

M23 a KDR v júli podpísali v Katare deklaráciu princípov, ktorá zahŕňa záväzok k trvalému prímeriu. Udialo sa tak po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou koncom júna. Napriek týmto záväzkom však v piatok vypukli boje medzi povstalcami z M23 podporovanými Rwandou a miestnymi skupinami napojenými na konžskú vládu. Ozbrojené strety začali v okolí mesta Mulamba v provincii Južné Kivu a v priebehu víkendu sa zintenzívnili. Boje naďalej prebiehali aj v pondelok a podľa zdrojov AFP pri nich boli použité aj ťažké zbrane.

Obvinil vládu KDR

Hovorca M23 Lawrence Kanyuka v pondelkovom vyhlásení obvinil vládu KDR z vedenia „útočných vojenských manévrov s cieľom rozsiahleho konfliktu“. Desaťročia tlejúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z M23 - ktoré podľa expertov USA a OSN vojensky podporovala Rwanda, čo však Kigali popieralo - zmocnili Gomy, po ktorej nasledovalo vo februári dobytie mesta Bukavu. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a ešte zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete - z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.

Smutné priznanie Czoborovej: Mama sa presťahovala do seniorcentra! Ďalšie zdravotné problémy
Smutné priznanie Czoborovej: Mama sa presťahovala do seniorcentra! Ďalšie zdravotné problémy
Odborník radí: Ako si v mori a v bazéne nezničiť vlasy? Riaďte sa TÝMITO radami
Odborník radí: Ako si v mori a v bazéne nezničiť vlasy? Riaďte sa TÝMITO radami
Vyjadrenie trénera Martina Dendisa a hráča Olivera Ozogányho
Vyjadrenie trénera Martina Dendisa a hráča Olivera Ozogányho
Juraj Blanár
Z incidentu v Báčskom Petrovci sa stalo opozično-koaličné bojisko, uviedol Blanár
Rodičia školákov sa vôbec
Rodičia školákov sa vôbec nepotešia: DRAMATICKÝ nárast cien za školské pomôcky, podražili zošity aj výkresy!
FOTO REKORDNÉ štatistiky letných ekonomických
REKORDNÉ štatistiky letných ekonomických kolapsov Slovákov: Zbankrotoval len TROJROČNÝ chlapec!
MIMORIADNA TRAGÉDIA Pri brutálnej nehode zomrel mladý slovenský FUTBALISTA (†19)!
MIMORIADNA TRAGÉDIA Pri brutálnej nehode zomrel mladý slovenský FUTBALISTA (†19)!
USA označili separatistov v
USA označili separatistov v pakistanskom Balúčistáne za teroristickú organizáciu
Zo slov poľského premiéra
Zo slov poľského premiéra ide STRACH: Pripravte sa na globálny konflikt! TOTO je rozhodujúci rok
čínsky prezident Si Ťin-pching
Si Ťin-pching a prezident Brazílie telefonovali: Nová éra spolupráce medzi veľmocami globálneho Juhu
Ilustračné foto
Masívny útok: Militanti z RSF útočili na utečenecký tábor, zabili 40 ľudí
Zásnuby po 8 rokoch:
Zásnuby po 8 rokoch: Cristiano Ronaldo požiadal krásnu Georginu o ruku... S takýmto ŠUTROM!
Zora Czoborová s mamou
Smutné priznanie Czoborovej: Mama sa presťahovala do seniorcentra! Ďalšie zdravotné problémy
Vášne okolo filmu Duchoň
Vášne okolo filmu Duchoň stále NEUTÍCHAJÚ: Pridal sa už aj Juraj Čurný... S kritikou NESÚHLASÍ
Český herec závislý od
Český herec závislý od alkoholu: Strašne vyvádzal... Prišiel o ženu aj dcéru!
Ilustračné foto
POZOR nenechávajte tieto bežné predmety v aute: V horúčavách môžu spôsobiť nečakaný požiar!
Kuriér pristihnutý pri šokujúcom
Kuriér pristihnutý pri šokujúcom čine: Po doručení balíka sa ukájal v spálni dôchodkyne!
Marhule ako podpora zdravia:
Marhule ako podpora zdravia: Pri akých diagnózach pomáhajú a kedy si dať pozor?
Mladá žena odstavilo lietadlo
Neuveríte, čo spôsobilo zrušenie letu: VIDEO Táto žena má za sebou najtrápnejší zážitok v živote!
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)

Obrovská tragédia vo futbalovej komunite: Vyhasol život iba 19-ročného slovenského futbalistu
Obrovská tragédia vo futbalovej komunite: Vyhasol život iba 19-ročného slovenského futbalistu
VIDEO Prehre nezabránila ani slovenská hviezda zápasu: Proti USA hrali mladí Slováci vyrovnanú partiu
VIDEO Prehre nezabránila ani slovenská hviezda zápasu: Proti USA hrali mladí Slováci vyrovnanú partiu
Slávneho futbalistu vymenila za hviezdu F1: FOTO Ašpirantovi na titul pobláznila hlavu modelka
Slávneho futbalistu vymenila za hviezdu F1: FOTO Ašpirantovi na titul pobláznila hlavu modelka
VIDEO Má formu ako hrom: Superbombardér Bobček ohromuje severných susedov a pýta si miesto v repre
VIDEO Má formu ako hrom: Superbombardér Bobček ohromuje severných susedov a pýta si miesto v repre
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Návrat do práce po materskej: Ako to zvládnuť a nezabudnúť na seba
Návrat do práce po materskej: Ako to zvládnuť a nezabudnúť na seba
Dostať 20 000 € len za to, že nastúpite do práce? Realita náborových bonusov vás prekvapí!
Dostať 20 000 € len za to, že nastúpite do práce? Realita náborových bonusov vás prekvapí!
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Svieži melónový šalát s feta syrom: recept na letný šalát
Svieži melónový šalát s feta syrom: recept na letný šalát
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok

Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aj popri materskej sa dá robiť kariéra: Hviezda z Dunaja a Sľubu, Ráchel Šoltésová je toho dôkazom
Aj popri materskej sa dá robiť kariéra: Hviezda z Dunaja a Sľubu, Ráchel Šoltésová je toho dôkazom
Zo slov poľského premiéra
Zo slov poľského premiéra ide STRACH: Pripravte sa na globálny konflikt! TOTO je rozhodujúci rok
Rodičia školákov sa vôbec
Rodičia školákov sa vôbec nepotešia: DRAMATICKÝ nárast cien za školské pomôcky, podražili zošity aj výkresy!
Ruský prezident Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Putin sa rozhodne nepripravuje na prímerie: Rusko presúva jednotky
REKORDNÉ štatistiky letných ekonomických
REKORDNÉ štatistiky letných ekonomických kolapsov Slovákov: Zbankrotoval len TROJROČNÝ chlapec!

