Šokujúce ODHALENIE po 28 rokoch: Jacka v Titanicu NEMAL hrať DiCaprio, ale TENTO slávny herec!

LOS ANGELES - Film Titanic patrí najúspešnejším filmom všetkých čias. Získal 11 Oscarov a režisérovi a obom hlavným hrdinom priniesol obrovskú slávu. Po dlhých 28 rokoch sa však prevalilo, že Jacka nemal hrať Leonardo DiCaprio (50)... James Camerom (70) pôvodne uvažoval o inom slávnom hercovi. Veľká úloha mu ušla len kvôli tomuto!
Tajomstvo, ktoré si slávny film niesol dlhých 28 rokov, odhalil novinár Matthew Belloni, ktorý citoval posmrtne vydanú knihu producenta Titanicu Jona Landauna, The Bigger Picture. Pôvodne vraj úlohu Jacka Dawson nemal hrať Leonardo DiCaprio, ale úplne iný slávny herec. Všetko vyzeralo nádejne, režisérovi Jamesovi Cameronovi sa páčil, no konkurz napokon hlúpo pokazil.
Reč je o hviezdnom Matthewovi McConaugheym. „Zavolali sme ho, aby si zahral scénu s Kate (Winslet). Chcete skontrolovať chémiu - nielen ako ľudia vyzerajú na kamere, ale aj ako spolu reagujú,“ uviedol Landau vo svojej knihe. „Kate bola z Matthewa unesená - jeho prítomnosťou a šarmom. Zahral scénu s južanským prízvukom,“ pokračoval producent.
Režisérovi sa to vraj páčilo, ale... „To bolo super. Teraz to skúsme inak,“ zahlásil. Jack mal byť totiž osirelý chlapec z Wisconsinu, ktorý sa po cestách po zahraničí vracia späť do USA. No a potom si Matthew celý kasting pokazil. Požiadavku, aby zmenil prízvuk, úplne zmietol zo stola. „Nie. Tak to bolo dobré. Ďakujem,“ zahlásil.
Potom však prišiel na kasting DiCaprio a bolo rozhodnuté. „Kate sa úplne rozžiarila... Akoby sa rozostúpili tmavé mraky a lúč slnka osvietil Jacka. Povedal som si: Dobre, to je on,“ vyjadril sa v roku 2022 pre GQ slávny režisér.
