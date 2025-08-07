Hviezdna Margot Robbie to trošku PREHNALA: Fúha, na druhý deň sa jej bude vstávať ŤAŽKO!

LOS ANGELES - Aj superhviezdy sú len ľudia. Herečka Margot Robbie zavítala do spoločnosti po dlhšom čase. Odbehla si od materských povinností a... No, trošku to prehnala!
Austrálska herečka a svetová filmová hviezda Margot Robbie si po dlhšej prestávke vyrazila do mesta. Objavila sa na exkluzívnej párty v Los Angeles, kam prišla v štýlovom outfite a ako vždy – pritiahla všetky pohľady.
No kým večer začal vo veľkom štýle, jeho koniec bol už o niečo tichší… a neistý. Podľa fotografií bola Margot pri odchode z akcie mierne „spoločensky unavená“. Herečka, ktorá len pred niekoľkými mesiacmi privítala na svet svoje prvé dieťa, si zrejme dovolila malý únik zo svojich materských povinností. Niet sa čo čudovať – každá mama si občas potrebuje vyvetrať hlavu.
Margot musel k autu odprevadiť herec Jay Hernandez. Zábery ukazujú, ako herec pomáha Robbie nastúpiť do prichádzajúceho taxíku a dbá na to, aby bezpečne odišla z miesta. No každý si zaslúži večer mimo bežnej rutiny. Margot dokazuje, že aj superhviezdy sú len ľudia.
