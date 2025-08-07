OBROVSKÁ bolesť Brada Pitta: SMRŤ milovanej osoby!

LOS ANGELES - Brat Pitt (61) prežíva tú najväčšiu bolesť, akú môže človek zažiť. Smrť milovanej osoby...
Brad Pitt momentálne prežíva tú najväčšiu bolesť. Zomrela mu totiž milovaná mama. Smutnú správu o jej úmrtí potvrdila jej vnučka Sydney, dcéra jeho brata Douga. Jane Etta Pitt, ktorá pracovala ako školská poradkyňa, zomrela vo veku 84 rokov. V dojímavom príspevku na sociálnych sieťach sa Sydney rozlúčila so svojou milovanou starou mamou. „Ešte sme neboli pripravení, aby si odišla. Ale predstava, že teraz môžeš znovu spievať, tancovať a maľovať, nám to trochu uľahčuje,“ napísala.
„Ak ste ju poznali, vedeli ste, že mala obrovské srdce. Starala sa o každého a o všetko, bez podmienok," dodala. Sydney si spomína aj na to, čo všetko ju stará mama naučila. „Ukázala mi, ako maľovať, byť silná, viesť s láskavosťou, milovať Ježiša vo všetkých okolnostiach a nachádzať radosť v maličkostiach. Vymýšľala tie najbláznivejšie hry, len aby sme sa smiali. Verila v spravodlivosť, v službu iným a v konanie dobra len preto, že je to správne," pokračovala. Zároveň vyzdvihla, akou oddanou babičkou bola.
„Zvládala držať krok so všetkými štrnástimi vnúčatami bez problémov. Jej láska nemala hraníc – každý, kto ju stretol, to mohol pocítiť," uviedla. „Neviem si predstaviť život bez nej. Ale verím, že je stále s nami – v každom ťahu štetcom, v každom milom geste, v každom kolibríkovi. Bola čistou láskou. Boli sme požehnaní, že sme ju mohli mať počas detstva a viem, že žije ďalej v nás," uzavrela. Jane zanechala po seba manžela Williama Alvina, tri deti a štrnásť vnúčat.
Syn Doug má tri deti – Sydney, Landona a Regan – s manželkou Lisou. Dcéra Julie má s manželom Scottom Nealom syna Caleba, dvojičky Josie a Rylie, a adoptovaných chlapcov Cadena a Cruza. Brad Pitt je otcom šiestich detí – Shiloh, dvojčiat Vivienne a Knoxa, ako aj adoptovaných Maddoxa, Paxa a Zahary, ktoré vychovával s bývalou manželkou Angelinou Jolie. Bradovi zástupcovia sa k úmrtiu matky pre médiá nevyjadrili.