Slávna herečka OPÄŤ spôsobila ROZRUCH: Svokrovci na ňu zavolali POLÍCIU!

(Zdroj: Profimedia)

Denise Richards a jej manžel Aaron Phypers pred mesiacom zapĺňali stránky médií. Najprv sa prevalilo, že herečkin muž po 6 rokoch manželstva podal žiadosť o rozvod, no a potom blondínka začala hovoriť o domácom násilí, ktoré malo byť u nich na dennom poriadku. Podala preto žiadosť o dočaný zákaz priblíženia pre svojho ex.

No ten zrejme v týchto dňoch sama porušila. Ako informuje TMZ blondínka totiž v nedeľu popoludní prišla k domu v Calabasas v Kalifornii, pre Aaron býva so svojimi rodičmi a bratom, aby si vyzdvihla svojho psa. Podľa zdroja Richards búchala na zadné dvere, kým svokrovci otvorili. Následne vraj na nich začala kričať, aby opustili dom.

Ďalej mala ukazovať prstom do tváre Aaronovym rodičom a pokúsila sa vraj udrieť jeho brata, do ktorého hodila poštu. Bývalý manžel herečky vraj okamžite opustil nehnuteľnosť, aby neporušil zákaz priblíženia. No a zdá sa, že svokrovci na svoju bývalú nevestu zavolali políciu. Portál TMZ incident nafotil - na záberoch vidno, ako sa Denise rozpráva s mužmi zákona. No zatknutý údajne nikto nebol.

Polícia vraj dospela k záveru, že nedošlo k spáchaniu trestného činu. Herečka vraj neporušila zákaz priblíženia, pretože si vopred overila, či je Phypers v dome prítomný. „Pani Richards vstúpila do domu, aby si vyzdvihla svojich psov, keď sa dozvedela, že pán Phypers dal bez jej vedomia alebo súhlasu utratiť jedného z jej ďalších psov,“ vyjadril sa herečkin právnik.

(Zdroj: Instagram DR)