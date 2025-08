Šokujúce VIDEO televíznej hviezdičky: Otrasné popáleniny tváre... Po bežnej činnosti!

(Zdroj: pixabay.com)

Brandi Glanville je známa americká televízna osobnosť, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v reality šou Skutočné paničky z Beverly Hills. 52-ročná bývalá modelka je taktiež aktívna aj na sociálnych sieťach, kde zdieľa svoj osobný život i šteklivé snímky. Dokonalá blondínka si však na istý čas strpčila svoj život.

Na svoj TikTok pridala video, ktorým poriadne vystrašila svojich priaznivcov. Podľa vlastných slov si spálila tvár krémom na odstraňovanie chĺpkov. Pôvodne sa pritom televízna hviezda pokúsila „opraviť“ si tvár po znetvorení, ktoré jej už predtým podľa jej slov spôsobil neznámy parazit.

„Robila som to 7 minút a horím, taaaakže nerobte to 7 minút. Spálilo mi to aj ochabnutú kožu na rukách a stálo to 7 dolárov. Zmiešajte si aloe vera, uhorku a čierny čaj, dajte to do mrazničky, nalejte do fľaše s rozprašovačom a keď to bude dosť studené, striekajte celý deň, lebo ma to fakt bolí,“ prezradila svojim fanúšikom tip, ak by sa to stalo náhodou aj im.

Glanville zároveň priznala, že skúša aj iné „kutilské“ metódy skrášľovania aj na svojej mame, ktorá jej vraj dôveruje. Či to tak bude aj potom, čo uvidí svoju dcéru po jej poslednom kozmetickom pokuse, je otázne.

@brandiglanvilleofficial Beauty hacks (this is a good one but do a test patch)I did 7 minutes and I'm on fire sooooioko don't to 7 minutes it also burned the loose skin off my arms & its 7 dollars 😎 mix up some aloe vera, cucumber and black tea put it in the freezer put it in the spray bottle and once it's cold enough spray all day cause I'm in some pain ♬ original sound - Brandi Glanville

Znetvorená tvár

Minulý rok Brandi vyšla s kožou na trh a priznala, že ju trápia nezvyčajné ťažkosti. V tom čase sa so svojimi problémami zverila na sieti X, kde pridala snímku jej znetvorenej tváre. Nikto však nevedel, čo jej to mohlo spôsobiť. „Kiežby som vedela, čo sa stalo. Uplynulý rok a pol som trávila veľa času v nemocnici a minula takmer každý dolár, aby sa prišlo na to, čo sa mi deje,” uviedla vo svojom príspevku Brandi. „Niektorí lekári tvrdia, že mám na tvári parazita, ktorý mi toto spôsobuje. Iní hovoria, že ide o edém spôsobený stresom,” dodala.