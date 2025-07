ROZVOD po 6 rokoch manželstva: Slávna herečka obvinila svojho EX z NÁSILIA... Ten sa BRÁNI!

Denise Richards, Aaron Phypers (Zdroj: Profimedia)

Začiatkom minulého týždňa sa prevalilo, že manžel herečky Denise Richards, Aaron Phypers, podal po 6 rokoch manželstva žiadosť o rozvod. Ako dôvod uviedol neprekonateľné rozdiely. Krátko na to herečka požiadala súd o dočasný zákaz priblíženia kvôli domácemu násiliu. Ten jej bol udelený v stredu - vo svojom podaní uviedla viacero údajných násilných incidentov, vrátane vyhrážok smrťou.

„Počas nášho vzťahu ma Aaron často násilne škrtil, silno mi stláčal hlavu oboma rukami, bolestivo mi zvieral ruky, udieral ma do tváre a hlavy, a agresívne mi udieral hlavu o držiak na uteráky v kúpľni,“ šokovala svojimi slovami Denise. Tiež poskytla fotografie s monoklom pod okom, ktorý jej podľa nej Aaron spôsobil v roku 2022 - vtedy sa vraj stal paranoidným a myslel si, že v kvetoch, ktoré jej kúpil, sú odpočúvacie zariadenia, za čo ju udrel dlaňou do oka.

Násilie vraj z jeho strany pokračovalo až do tohto mesiaca. A vraj keď naňho zavolala políciu, on reagoval: „Rád by som videl, ako ma polícia odvedie. Ak to skúsia, všetko vyhodím do vzduchu.“ Biznizman však obvinenia zo strany svojej manželky odmieta. Vo vyjadrení, ktoré poskytol magazínu TMZ tvrdí, že Denise Richards ani nikoho iného nikdy fyzicky ani psychicky nezneužil, Obvinenia proti nemu nazval "nepravdivými a hlboko zraňujúcimi".

