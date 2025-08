Jan Kraus otvorene o TRANSGENDER ľuďoch: Pohlavia sú DVE a zvyšok? Má jasný názor!

Jan Kraus (Zdroj: ČT)

Jan Kraus sa poslucháčom českého rádia Frekvence 1 prihovára každý deň spolu s Miluškou Bittnerovou v relácii Kraus a blondýna. Moderátorka a poslucháči hercovi pokladajú otázky a on na ne s nadhľadom odpovedá. A v týchto dňoch dostal otázku, ktorá v spoločnosti stále vyvoláva rozruch - ide o pohlavia a trangender ľudí.

„Koľko uznávate pohlaví a ak viac ako 2, či by ste mi prezradili aspoň to tretie alebo štvrté,“ opýtala sa podľa hlasu staršia poslucháčka. A Kraus nemal problém odpovedať. „Ja by som sa držal toho britského rozhodnutia, ktoré vyšlo nedávno, vlastne po Spojených štátoch, kde to rozhodol Donald sám, tak v Británii to teraz je, že fyzicky sú dve pohlavia a potom je ten zvyšok podľa ľubovôle,“ začal Kraus.

(Zdroj: FTV Prima)

„A to sa netýka len pohlavia, lebo ako asi viete, dnes sa môžete považova aj za zviera. A pokiaľ ide o to, za čo sa chce človek považovať, to by som nikomu nebránil, rovnako, ako nikomu nebránim, aby sa považovali za niečo unikátneho, ale na druhú stranu, akosi ľudská fyzionómia alebo anatómia zatiaľ neponúka viac ako dve riešenia, prípadne možno budú pokusy o nejaký hybrid, ale zatiaľ sa to nestalo, tak by som sa držal tých dvoch,“ pokračoval Kraus.

Vyjadril sa tiež k trangender ľuďom. „To je ale trochu iný problém, pretože to bolo vždy, je a bude, že niektorí ľudia sa cítia vo svojom tele ako v cudzom. Je to stav, ktorý je veľmi dlho historicky a tí ľudia sa naozaj trápia a potrebujú prejsť do toho pohlavia, po ktorom túžia, je o tom vynikajúca séria, ktorá sa volá Transparent, ktorú som videl a z ktorej som sa aj poučil,“ uviedol Jan.

„To je ale trochu niečo iné, tak sa zaoberáme ľudskou psychikou, tam sa zaoberáme nejakými genetickými predpokladmi, to je vec, ktorú je treba brať vážne a seriózne. Ale nie je to to, čo je dnes, kedy je tých pohlaví 70 či koľko,“ hovorí jasne. „Ja som proti akejkoľvek perzekúcii v tomto ohľade - ak mi niekto povie, že je mačka, ja mu v tom brániť nebudem, ak má svoju misku, je spokojný, ja nemám jediný dôvod, prečo by som ho indoktrinoval myšlienkou, že mačka nie je - chceš žiť ako mačka, ži si tak,“ pokračoval Kraus.