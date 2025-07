ZÁHADNÁ SMRŤ Brittany Murphy (†32): Pleseň, otrava? Jej úmrtie dodnes vyvoláva OTÁZNIKY!

Brittany Murphy (Zdroj: SITA)

BEVERLY HILLS - Herečka Brittany Murphy sa do povedomia verejnosti dostala nielen účinkovaním v mnohých filmoch a seriáloch, ale aj vzťahom s Ashtonom Kutcherom. 20. decembra 2009 však svet obletela šokujúca správa. Slávna blondínka vo veku 32 rokov náhle zomrela. A jej smrť dodnes vyvoláva množstvo otáznikov!

Náhla smrť úspešnej herečky Brittany Murphy, ku ktorej došlo v roku 2009 v jej dome v Los Angeles, bola spočiatku považovaná za krutú hru osudu. Neskôr, keď opadol prvotný šok, sa však začali vynárať teórie, čo za náhle úmrtie 32-ročnej herečky skutočne mohlo.

20. decembra 2009 herečka skolabovala na balkóne svojho sídla v Beverly Hills. Jej matka neskôr odhalila, že Brittany sa nedokázala nadýchnuť, no ona to nevnímala ako veľký problém, len jej pomohla vstať a potom išla vlastnou cestou. V ten istý deň však herečka skolabovala druhýkrát v kúpeľni. Vtedy ju previezli do Cedars-Sinai Medical Center, kde ju napokon vyhlásili za mŕtvu.

Brittany Murphy, Simon Monjack (Zdroj: SITA)

Pitva bola vykonaná na druhý deň. Zlyhanie srdca spôsobené zápalom pľúc, chudokrvnosťou a väčším množstvom liekov proti bolesti bolo oficiálnou príčinou úmrtia krásnej herečky. Alkohol a drogy v jej tele neboli nájdené. Jej muž ale tvrdil, že za to mohol Hollywood, ktorý jej svojim prístupom zlomil srdce. Zaujímavosťou je, že len 5 mesiacov po Brittany zomrel aj on.

Pleseň v dome

Mama neskôr začala špekulovať, že príčinou skonu dvojice môžu byť toxické čierne plesne v ich dome. To však vyšetrovatelia nepotvrdili.

Zanedbaná zdravotná starostlivosť

Niektorí tiež tvrdili, že Simon Monjack, manžel Brittany Murphy, jej bránil v tom, aby navštívila nemocnicu, čo jej mohlo zachrániť život.

Otrava

V roku 2013 si herečkin otec vyžiadal vlasy svojej dcéry a odovzdal ich na nezávislé testovanie. Na základe neho tvrdil, že Brittany bola úmyselne otrávená ťažkými kovmi, ktoré sa používali v jedoch na hlodavce. Naznačoval, že v tom mohol mať prsty manžel jej dcéry, čím chcel zničiť jej kariéru.

Psychická manipulácia

Objavili sa podozrenia, že Monjack mohol Brittany psychicky manipulovať alebo kontrolovať jej život - mal temnú minulosť a klamal o svojej identite, a podľa niektorých ju izoloval od okolia.

Smrť Brittany Murphy zostáva záhadná kvôli zvláštnym okolnostiam, zlyhaniam v zdravotnej starostlivosti a tragickej následnej smrti jej manžela. Aj keď oficiálne išlo o kombináciu zdravotných problémov a liekov, mnohí dodnes veria, že skutočný príbeh nebol nikdy úplne odhalený.

Brittany Murphy (Zdroj: SITA)