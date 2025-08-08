Houstone, máme problém: Zomrel muž známej hlášky, kapitán letu Apollo 13

WASHINGTON - Zomrel astronaut James Lovell, kapitán letu Apollo 13, ktorého posádku smerujúcu k Mesiacu sa v roku 1970 len tesne podarilo zachrániť pred katastrofou. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Lovell, ktorého v známom filme Apollo 13 stvárnila hollywoodska hviezda Tom Hanks, mal 97 rokov.
"Jimov charakter a neochvejná odvaha pomohli našej krajine dosiahnuť Mesiac a premenili potenciálnu tragédiu na úspech, z ktorého sme si odniesli obrovské množstvo poznatkov," uviedla NASA. "Smútime kvôli jeho úmrtiu, aj keď zároveň oslavujeme jeho úspechy," dodala agentúra. Lovell zomrel v meste Lake Forest v americkom štáte Illinois. O príčine úmrtia sa AP nezmieňuje.
Pripomína ale misiu, ktorá Lovella preslávila. V apríli roku 1970 sa mal stať piatym človekom, ktorý sa prejde po povrchu Mesiaca, ale Apollu 13 zhruba 320-tisíc kilometrov od Zeme explodovala nádrž kyslíka. "Houstone, mali sme problém," odkázal vtedy Lovell riadiacemu stredisku slávnu vetu, ktorú zrejme väčšina ľudí pozná v Hanksovej verzii ako "Houstone, máme problém".
NASA sa rýchlo rozhodla misiu zrušiť, a jediným cieľom potom bolo astronautov zachrániť. Lovell neskôr spomínal, že z lode začal unikať kyslík "a my nemali riešenie, ako sa dostať domov". "Vedeli sme, že máme veľké, veľké problémy," poznamenal tiež.
Astronauti, medzi ktorými popri Lovella boli tiež Jack Swigert a Fred Haise, potom strávili štyri chladné, temné dni namačkané v lunárnom module, kým sa im a stovkám inžinierov NASA podarilo prísť na to, ako sa vrátiť na Zem.
"Tým, že s chladnou hlavou vyriešili problémy pod najväčším možným tlakom, sa astronauti aj pozemný tím stali hrdinami," podotýka AP.