Smutná správa! Vo veku 72 rokov zomrel mediálny magnát a zakladateľ The Moscow Times Derk Sauer

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sauer zohral kľúčovú úlohu pri prežití nezávislej ruskej žurnalistiky po invázii Moskvy na Ukrajinu v roku 2022. Počas sprísňovania cenzúry presunul redakciu The Moscow Times do Amsterdamu a začal podporovať ruské exilové portály ako Dožď alebo Meduza.Novinár sa preslávil najmä ako zakladateľ The Moscow Times, ktoré vznikli v roku 1992 krátko po kolapse Sovietskeho zväzu. Po anglicky písané noviny boli určené najmä pre emigrantov, no získali si mnoho fanúšikov pre spoľahlivé informácie o ruskej politike, podnikaní a spoločnosti.

„V posledných dňoch ma Derk požiadal, aby som sa poďakoval každému jednému človeku, ktorý pomohol vytvoriť z The Moscow Times taký mediálny kanál, akým je. Zo všetkých jeho mnohých podnikov boli MT (The Moscow Times) vždy jeho najväčšou vášňou. Jeho dieťaťom,“ napísal na Facebooku Sauerov syn Pjotr.Holanďan v roku 1999 spoluzaložil aj biznisové noviny Vedomosti ako spoločný podnik s The Financial Times a The Wall Street Journal. Keď Vedomosti v roku 2020 prevzal prokremeľský mediálny dom a následne pre cenzúru rezignovali vedúci redaktori, Sauer to nazval „tragickým, ale oveľa väčšou tragédiou pre Rusko“.

Sauer pomohol založiť spoločnosť Independent Media, ktorá na ruský trh priniesla vydania Cosmopolitanu, Playboya či iných západných magazínov. Vzdoroval označeniu jeho novín za „nežiaducu organizáciou“ Kremľom v júli 2024. „Samozrejme budeme pokračovať v našej práci ako obvykle, v nezávislej žurnalistike. To je v Putinovom Rusku zločin,“ napísal vtedy na sociálnej sieti X.