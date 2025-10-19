Matt LeBlanc s dcérou Marinou (21) na vzácnom FOTO: Pozrite, ako dnes vyzerá jeho princezná!

LOS ANGELES - Hviezda legendárneho seriálu Priatelia, Matt LeBlanc (58), si po dlhšom čase vyšla von so svojou jedinou dcérou Marinou (21). Dvojicu zachytili paparazzi počas bežného dňa v kalifornskom meste Camarillo, kde si spoločne vybavovali pár záležitostí – vrátane účasti na jednom stretnutí.
Na záberoch je vidieť, ako Matt džentlmensky podrží dcére dvere. Herec, ktorý sa na sociálnych sieťach neukázal už od roku 2023, zvolil ležérny outfit – maskáčovú šiltovku, červené tričko s dlhým rukávom značky Ducati a svetlomodré džínsy. Marina, ktorá rastie do krásy, sa rozhodla pre jednoduchý a svieži look – biely top s tenkými ramienkami a zladené biele nohavice. V rukách niesla nápoj a mobil, zatiaľ čo kráčala po parkovisku po boku svojho slávneho otca.
Nie je to prvýkrát, čo sa spolu objavili na verejnosti. Naposledy ich fanúšikovia mohli vidieť 4. augusta, keď sa zúčastnili koncertu Shakiry v rámci jej svetového turné Las Mujeres Ya No Lloran v Los Angeles. V zákulisí sa dokonca odfotili so speváčkou. Matt vtedy stavil na jednoduchý čierny outfit – košeľu s krátkym rukávom a tmavé džínsy. Jeho dcéra však zažiarila v trblietavom béžovom crop tope, čiernych kožených šortkách, doplnených o strieborné čižmy po kolená a zlatý reťazový opasok.
LeBlanc privítal svoju dcéru v roku 2004 so svojou vtedajšou manželkou Melissou McKnight. Tá má z predchádzajúceho vzťahu ešte dve deti – syna Tylera a dcéru Jacqueline Esposito.
