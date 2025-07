EMOTÍVNE slová Robbieho Williamsa: Jeho mama ho už NESPOZNÁVA!

Robbie Williams (Zdroj: SITA)

Spevák Robbie Williams prehovoril o bolestivej rodinnej situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje jeho súčasný život. Počas koncertu sa úprimne podelil s fanúšikmi o zdravotné problémy svojich najbližších – jeho mamy Janet, otca Peta a aj svokry. Robbie smutne prezradil, že jeho mama Janet bojuje s demenciou a už ho nespoznáva. „Moja mama má demenciu a už nevie, kto som. Už nevie, kde je,“ povedal so zármutkom.

Otec Pete má Parkinsonovu chorobu a jeho stav mu nedovoľuje opustiť dom. „Môj otec má Parkinsonovu chorobu a nemôže opustiť dom. Zvykol so mnou spievať každú noc na pódiu, prišiel, ukradol si šou, bol šarmantný a potom si v zákulisí dal pohár červeného vína. Teraz už nemôže vyjsť z domu,“ dodal spevák. Ťažké chvíle však prežíva aj so svokrou, ktorú veľmi obdivuje.

„Moja svokra, ktorú absolútne zbožňujem a obdivujem, má tri diagnózy – lupus, Parkinsonovu chorobu a rakovinu. Je to najodvážnejšia žena, akú poznám, a bojuje, bojuje, bojuje,“ vyznal sa Robbie. Spevák priznal, že všetky tieto zmeny na neho silno doliehajú. „Je to zvláštne miesto, v ktorom sa nachádzam. Nie som na to pripravený,“ priznal otvorene publiku. Robbie prvýkrát verejne prehovoril o matkinej diagnóze po tom, čo predstavil svoj životopisný film Better Man. V ňom sa objavuje aj postava jeho babičky, ktorá trpela demenciou.