Známa komička priznala NAPÄTÝ VZŤAH s Ellen DeGeneres: Bola veľmi ČUDNÁ a nepríjemná!

Komička Margaret Cho o svojej skúsenosti prehovorila v novej časti relácie The Kelly Mantle Show. S Ellen DeGeneres sa vraj pozná dlhé roky, no napriek tomu sa k nej počas vystúpení správala tak, akoby bola úplne cudzia. „Ellen bola ku mne väčšinu mojej kariéry veľmi čudná a nepríjemná,“ priznala Cho. „Robila som jej predskokanku ešte v 80. rokoch, keď bola hlavnou hviezdou stand-up scény. Neskôr, keď som v roku 2000 účinkovala v jej talkshow, správala sa, akoby sme sa práve spoznali.“

„A ja som bola ako "Čože, ku*va?" To je divné. Poznáme sa roky. Je to strašne čudné a nepríjemné,“ priznala. Nebola to však jej jediná zvláštna skúsenosť so slávnou komičkou. Cho si spomenula na moment, kedy bol v jej šou David Bowie. V relácii bol deň po tom, čo Cho navštívila jeho koncert oblečená do extravagantného čínskeho cisárskeho kostýmu. Hudobník jej outfit pred kamerami pochválil, no táto časť bola napokon z finálnej verzie vystrihnutá.

„Producent, ktorý je mojím dobrým priateľom, mi musel zavolať a povedať: "Nemôžem uveriť, že to spravila, ale vystrihla to z relácie,“ šokovala Cho. „Ale musíš vedieť, že bol úplne nadšený z tvojho kostýmu,“ dodal vraj. Komička si nie je istá, či to bol zo strany DeGeneres úmyselne zákerný krok, no dodala, že aj tak si to berie osobne.

V minulosti sa s Ellen DeGeneres a jej šou spájalo viacero škandálov. V roku 2020 obletela verejnosť séria článkov, v ktorých zamestnanci spomínanej šou tvrdili, že zažili rasizmus, sexuálne obťažovanie a zastrašovanie zo strany výkonných producentov. V dôsledku toho boli traja z nich prepustení a Ellen sa verejne ospravedlnila. V roku 2022 však padlo negatívne svetlo aj na ňu.

„Nikdy som nestretol niekoho viac manipulatívneho, sebeckého a očividne vypočítavého,“ vyjadril sa na adresu Ellen spevák Greyson Chance. Po tomto v roku 2022 sou The Ellen DeGeneres Show po 19 sezónach skončila.

