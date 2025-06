Kontroverzný VIDEOKLIP známej speváčky: Jedného muža DOJČÍ, ďalší čaká na VÝPRASK... Hotové PORNO!

Kesha (Zdroj: Youtube.com/SITA)

LOS ANGELES - Speváčka Kesha (38) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2010, kedy zaujala piesňou TiK ToK. Odvtedy sa jej podarilo vydať ešte niekoľko hitov, no v posledných rokoch už toľko nehviezdi. Stále sa však snaží získať zašlú slávu. A to poriadne kontroverzným spôsobom. Najprv pobúrila svojím erotickým vystúpením a teraz... Šokovala videoklipom, ktorý pripomína porno!