Jej pieseň je HITOM sociálnych sietí: Speváčka má zdravotné PROBLÉMY... Skončila v NEMOCNICI!

Connie Francis (Zdroj: Profimedia)

Ako informuje portál TMZ, speváčka skončila v jednej z floridských nemocníc. Hoci presný dôvod jej hospitalizácie nie je nateraz známy, zdroj blízky rodine tvrdí, že sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. V posledných rokoch speváčka zápasila s ortopedickými problémami a bola v sledovaní lekárov.

Connie Francis sa preslávila piesňami, ktoré sú dobre známe aj slovenskému poslucháčovi. Jej song Pretty Little Baby je hitom sociálych sietí a dopĺňa nejeden príspevok či "príbeh", ďalšia jej pieseň Stupid Cupid je známa nielen v origináli, ale aj vo verzii od Lucie Bílej - Amor Magor. Okrem toho naspievala aj piesne Who's Sorry Now či Where the Boys Are.