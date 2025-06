Jiřina Bohdalová opäť v nemocnici: AKÚTNA operácia!

(Zdroj: Česká televízia)

V poslednom období bolo toho viac ako dosť! Jiřina Bohdalová sa len 15. januára podrobila zákroku, kedy jej vyoperovali laloky štítnej žľazy. Tá ju trápila už od roku 2018, no v poslednom období sa zväčšovala príliš rýchlo a sťažovala jej dýchanie. Okamžitý zásah bol preto nevyhnutný. „Vzali jej oba laloky štítné žlázy. Tie boli tak veľké, že ani neviem, k čomu by som to prirovnal. Asi ako päsť. Ten nádor bol fakt velikánský,“ povedal v januári po úspešnom zákroku profesor Neužil. Bohdalová sa po operácii a 24-hodinovom umelom spánku statočne postavila na nohy. V máji však prišli ďalšie zdravotné problémy, kedy namiesto na krst knihy zamierila opäť do nemocnice. Necítila sa dobre kvôli problémom s tlakom.

A aby toho nebolo málo, teraz musela podstúpiť operáciu srdca. Išlo o operáciu srdcovej chlopne katetrizáciou. Aj keď je to šetrná metóda, predsa len je to srdce. „Dopadlo to dobre, Jiřinka je v skvelej kondícii,“ vyjadril sa pre Blesk prof. Petr Neužil (63), prednosta kardiologickej kliniky Nemocnice Na Homolce, ktorý si zobral herečku už pred rokmi na starosť. Už v roku 2023 ju zobral hrobárovi z lopaty, keď mala pľúcnu embóliu, vlani jej pomáhal pri otrave jedlom.

Slávna herečka musí teraz odpočívať, je to však otázka iba niekoľkých dní. Prajeme rýchle zotavenie.