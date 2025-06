ŠOKUJÚCE slová Barbry Streisand: Prehovorila o SEXE so slávnym hercom... To myslí vážne?!

Barbra Streisand (Zdroj: SITA)

Legendárna speváčka a herečka Barbra Streisand sa opäť vrátila k téme svojho dávneho vzťahu s hercom Warrenom Beattym. Po tom, čo vo svojej autobiografii My Name Is Barbra z roku 2023 priznala, že si nie je istá, či medzi nimi došlo k intímnemu styku, túto spoveď zopakovala aj v novom rozhovore pre The New Yorker.

„Viem, že som s ním spala v posteli, ale nepamätám si, či sme skutočne mali pohlavný styk,“ priznala 83-ročná herečka. „Prisahám Bohu, že si nepamätám. Niektoré veci jednoducho vytesním," dodala. Napriek týmto spomienkam však zdôraznila, že s Beattym udržiavajú priateľský vzťah. „Každý rok na moje narodeniny mi zavolá a máme krásny rozhovor o našich životoch, deťoch a podobne. Takže sme stále priatelia. Spoznala som ho, keď som mala 15 rokov, a on mal myslím 21," povedala.

Celkovo však dáva zmysel, prečo sa Barbra vykrúca, prakticky by priznala, že ju vtedy o 5 rokov starší kolega znásilnil... Streisand sa s Warrenom zoznámila počas práce v divadle Clinton Playhouse v Connecticute. Herečka je od roku 1998 vydatá za herca Jamesa Brolina. Nemajú spolu žiadne deti. Warren Beatty je ženatý s herečkou Annette Bening od roku 1992. Spolu vychovali štyri deti.

Warren Beatty so svojou manželkou (Zdroj: SITA)