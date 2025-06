Životu v otrasných podmienkach po turbulentnom rozvode je koniec: PRÍSNE TAJNÁ SVADBA českého herca!

Václav Upír Krejčí (Zdroj: reprofoto/super.cz)

Herec a zabávač Václav Upír Krejčí prišiel po rozvode s bývalou manželkou Zuzanou o domov. Kým ona odmietala predať ich dom v pražských Řepích, on sa musel pretĺkať svetom a bývať – v kancelárii. Nedôstojné bývanie vylepšil iba kúpou propán-butánového variča a hrncov, k čomu ho 'dokopala' o 16 rokov mladšia priateľka, s ktorou sa nemali kde stretávať. „Dole do štúdia som dal malý bojler, aby sa dali umývať riady. A každé ráno Lucinka hovorí: 'Ja musím ísť na záchod cez tú zimu.' No, takže to musíme vydržať a stretávame sa tam len cez víkendy,“ dodal v minulosti pre extra.cz.

Dnes je však všetko ináč! Václav Upír Krejčí požiadal Luciu o ruku a v sobotu sa po trojročnom vzťahu zosobášili. Podľa informácií webu super.cz nechceli o sobáši nikomu hovoriť a robiť veľkú svadbu s množstvom hostí, takže obrad prebehol iba za prítomnosti svedkov.

Žijú spolu viac-menej v Luciinom byte, pretože Upír stále nemá doriešené majetkové záležitosti s exmanželkou. „Ale radi by sme žili pohromade, lebo aj v noci sa neustále objímame,“ prezradil Upír. Súkromie majú zatiaľ aspoň v chalupe v Južných Čechách. „Kúpila som ju, aby sme mali kam chodiť, je z mojich prostriedkov, ale až Upírek jej dal dušu,“ vysvetlila Lucia pre super.cz a Krejčí dodal: „Vždy keď tam prídeme, hovoríme si, že je to konečne spoločný nádherný domov.“

Luciu a jej rodinu si herec nevie vynachváliť a vraj je to vzájomné. Václav je pracovitý, čo jeho svokra veľmi oceňuje. „Vychádzame spolu myslím veľmi dobre. Na jej chatu konečne prišiel chlap, čo tam niečo robí, pretože Lucinka čo mala predtým rôznych manželov a partnerov, tak tam nikto nič nerobil, a ja som taký živel, že ja proste poviem, že tu sa tá stena zhodí, tu sa to usekne a tak podobne,“ okomentoval vzťahy v rodine Václav Upír Krejčí vo februári pre portál extra.cz.