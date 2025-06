Diana Mórová nešetrila úprimnosťou: Neznášam, keď herec robí toto! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

„Tento rok nás Jožko Vajda pozval so spolkom divadelným Frída, kde hrám s Martinom Trnavským,“ prezradila herečka, ktorá sa divákom predstaví v inscenácii Medzi nebom a ženou. Ako sama priznala, hoci má komédie rada, podľa nej ide o jeden z najťažších žánrov. „Rada ich hrám, ale zaujať komédiou, aby to bolo naozaj príjemné, aby sa ľudia zasmiali a zabudli na ten okolity svet, je to náročné. Ale o to je to krajšie, keď zistíme, že sme tých divákov zaujali.“

Sama si ako diváčka vyberá predovšetkým tituly, ktoré ju vtiahnu do deja.A vtedy podľa nej najlepšie funguje, ak príbeh odhaľuje lásku, vzťahy, romantiku a to, čo sa dnes - podľa jej slov - trochu vytráca. Čo všetko mala na mysli?