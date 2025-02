Rozvod ho pripravil o dôstojný život: Herec žije v kancelárii a nechcite vedieť, ako chodí na toaletu

Václav Krejčí (Zdroj: ČT)

Herec sa nevie dohodnúť s exmanželkou na predaji ich spoločného domu v pražských Řepích. Kým ona odmieta predať nehnuteľnosť, on nemá kam ísť a musí sa uspokojiť s priestorom, ktorý rozhodne nie je určený na bývanie. Aspoň malou oporou mu je jeho nová partnerka Lucia, s ktorou sa stretáva vždy, keď je to možné.

„Keď odíde budúca svokra na chalupu, môžeme byť v tom byte, kde Lucinka býva, pretože u mňa to nejde. Ja bývam v kancelárii v areáli svojej bývalej ženy. Nedá sa tam ale poriadne bývať a je to nedôstojné. Lucinka povedala, že to so mnou vydrží, ale že si to tam mám zariadiť,“ priznal skleslo pre eXtra.cz.

„Tak som kúpil do jednej kancelárie propán-butánový varič a nejaké hrnce. Dole do štúdia som dal malý bojler, aby sa dali umývať riady. A každé ráno Lucinka hovorí: ‚Ja musím ísť na záchod cez tú zimu.‘ No, takže to musíme vydržať a stretávame sa tam len cez víkendy,“ dodal.

Luciu a jej rodinu si herec nevie vynachváliť a vraj je to vzájomné. Václav je pracovitý, čo jeho budúca svokra veľmi oceňuje. „Vychádzame spolu myslím veľmi dobre. Na jej chatu konečne prišiel chlap, čo tam niečo robí, pretože Lucinka čo mala predtým rôznych manželov a partnerov, tak tam nikto nič nerobil, a ja som taký živel, že ja proste poviem, že tu sa tá stena zhodí, tu sa to usekne a tak podobne,“ dodal na záver Václav Upír Krejčí.

Zdá sa, že aj keď mu rozvod zobral domov, nestratil všetko – stále má lásku a podporu novej partnerky. Otázkou však zostáva, dokedy bude ochotný žiť v takýchto podmienkach…