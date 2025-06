ŠKANDÁL slávneho herca: VYHODILI HO z podujatia... NAPADOL svoju kolegyňu!

Alicia Hannah-Kim, Martin Kave (Zdroj: Netflix)

Informáciu priniesol portál TMZ. Ten získal správu polície z Puyallup, v ktorej sa uvádza, že herečka Alicia Hannah-Kim obvinila hviezdu seriálového pokračovania Karate Kida - Cobra Kai, že ju pohrýzol do ruky tak silno, že jej takmer spôsobil krvácanie. Keď od bolesti skríkla, údajne jej potom na tú istú ruku dal bozk.

Alicia, ktorá s Martinom hrá v tom istom seriáli, údajne policajtovi povedala, že ju Kove bezdôvodne chytil za ruku a zahryzol sa jej do nej, keď práve prechádzala a pozdravila ho. Herečka a jej manžel, ktorý incident videl, tvrdia, že Martinovi hneď povedali, že to, čo urobil, bolo absolútne neprijateľné. „Bol zúrivý, rozčúlený a vidieteľne nahnevaný, keď som mu pokojne povedala, aby ma nehrýzol.. Trval na to, že to bolo zo srandy,“ povedala Alicia.

Policajt následne povedal, že to, čo urobil je trestný čin a musí zostať na mieste, kým sa situácia nevyjasní. Herečka sa však nakoniec rozhodla nepodať trestné oznámenie za ublíženie na zdraví, ale požiadala o spísanie informačnej správy pre prípad, že by sa niečo podobné zopakovalo. Policajti tiež zdokumentovali stopu po uhryznutí.

Kove si vraj uvedomil chybu a herečke sa ospravedlnil, no organizátori ho z akcie okamžite vyviedli.

