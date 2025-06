Eminem ŽALUJE Metu: Facebook a Instagram vraj PORUŠUJE autorské práva... Žiada 109 miliónov!

Eminem (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hudba je neoddeliteľnou súčasťou sociálnych sietí. Na platformách Facebook a Instagram užívatelia pridávajú piesne do svojich fotiek a videí. Eminemovi sa to však nepáči... Jeho vydavateľstvo tak žaluje spoločnosť Meta. Porušuje vraj autorské práva a žiada odškodné 109 miliónov dolárov!

Ako informuje magazín Los Angeles Times, Eminemovo vydavateľstvo Eight Mile Style podalo žalobu na federálnom súde v Michigane. Metu obviňuje, že ukladá, reprodukuje a distribuuje Eminemovu hudbu bez potrebných licencií. Spoločnosť tak požaduje odškodné vo výške najmenej 109 miliónov dolárov a súdny zákaz, ktorý by zastavil rôzne formy porušovania autorských práv.

„Roky trvajúce a pokračujúce porušovanie práv spoločnosti Eight Mile Style zo strany firmy Meta je ďalším príkladom toho, ako biliónová spoločnosť zneužíva tvorivé úsilie hudobných umelcov na obrovský finančný zisk svojich manažérov a akcionárov - bez licencie a bez ohľadu na vlastnícke práva k duševnému vlastníctvu,“ uvádza sa v žalobe.

Meta sa však bráni, že má licenčné dohody s tisíckami partnerov po celom svete a rozsiahly globálny licenčný program pre hudbu na svojich platformách. „Meta rokovala v dobrej viere so spoločnosťou Eight Mile Style, no namiesto pokračovania v rozhovoroch sa táto fimra rozhodla podať žalobu,“ uviedla Meta. Tá aktuálne zo svojich sietí Eminemove piesne vymazala.

V žalobe sa ďalej uvádza, že Meta nielenže umožnila používateľom nahrávať jeho piesne a porušovať tak autorské práva, ale ich aj veome ukladala a reprodukovala vo svojej hudobnej knižnici, aby ich mohli používatelia pridávať do videí a fotiek. Eminemova hudba tak bola použitá v miliónoch videí. Meta sa vraj snažila získať licenciu aj prostredníctvom spoočnosti Audiam, tá však podľa Eight Mile Style nemá právomoc tieto licencie udeľovať.

„Vedúci pracovníci spoločnosti Meta aktívne podporovali takéto masívne porušovanie práv, aby pritiahli čo najviac používateľov -a. tým zvýšili ziskovosť reklamy na svojich platformách,“ píše sa v žalobe.

