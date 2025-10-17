Eminem je opäť ZAMILOVANÝ: Novú lásku pozná roky!

LOS ANGELES - Zdá sa, že Eminem (52) má novú lásku – a nie je to nikto iný ako žena, ktorá sa o jeho vzhľad starala už celé roky! Podľa portálu TMZ tvorí známy raper pár so stylistkou a vizážistkou Katrinou Malota, ktorá pochádza z Michiganu.
Eminem ŽALUJE Metu: Facebook a Instagram vraj PORUŠUJE autorské práva... Žiada 109 miliónov!
Katrina s Eminemom spolupracuje už dlhší čas – má na starosti jeho vlasy a celkovú úpravu pri natáčaní klipov či fotení. Keď práve nepracuje po boku hviezdy, pôsobí ako kaderníčka v jednom salóne v Birminghame (Michigan). Nie je známe, ako dlho sú spolu, no podľa všetkého ich spája nielen práca, ale aj spoločné korene – obaja pochádzajú z Detroitu, prezývaného Motor City.
Zaujímavosťou je, že Katrina má na konte spoluprácu aj s ďalšími hviezdami – medzi jej klientov patria Snoop Dogg, Robin Thicke či 50 Cent. Redakcia TMZ sa pokúšala kontaktovať Eminemovho zástupcu aj samotnú Katrinu, no zatiaľ všetko nechávajú pod rúškom tajomstva. No čo poviete, hodia sa k sebe?
