Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Eminem je opäť ZAMILOVANÝ: Novú lásku pozná roky!

Eminem Zobraziť galériu (5)
Eminem (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

LOS ANGELES - Zdá sa, že Eminem (52) má novú lásku – a nie je to nikto iný ako žena, ktorá sa o jeho vzhľad starala už celé roky! Podľa portálu TMZ tvorí známy raper pár so stylistkou a vizážistkou Katrinou Malota, ktorá pochádza z Michiganu.

Eminem ŽALUJE Metu: Facebook a Instagram vraj PORUŠUJE autorské práva... Žiada 109 miliónov! Prečítajte si tiež

Eminem ŽALUJE Metu: Facebook a Instagram vraj PORUŠUJE autorské práva... Žiada 109 miliónov!

Katrina s Eminemom spolupracuje už dlhší čas – má na starosti jeho vlasy a celkovú úpravu pri natáčaní klipov či fotení. Keď práve nepracuje po boku hviezdy, pôsobí ako kaderníčka v jednom salóne v Birminghame (Michigan). Nie je známe, ako dlho sú spolu, no podľa všetkého ich spája nielen práca, ale aj spoločné korene – obaja pochádzajú z Detroitu, prezývaného Motor City.

Zaujímavosťou je, že Katrina má na konte spoluprácu aj s ďalšími hviezdami – medzi jej klientov patria Snoop Dogg, Robin Thicke či 50 Cent. Redakcia TMZ sa pokúšala kontaktovať Eminemovho zástupcu aj samotnú Katrinu, no zatiaľ všetko nechávajú pod rúškom tajomstva. No čo poviete, hodia sa k sebe?

 

Quickest turnaround! Rome to LA less then 24 hours - enough for work & background beach selfie! Back to Salon life tomorrow #lfg #hairstylist #traveller #travelismypassion #worktotravel 💕😻❤️🌸💃🏾💕✈️✈️✈️✈️

Posted by Katrina Malota on Thursday, August 4, 2022

Viac o téme: Eminem
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Eminem
Eminem ŽALUJE Metu: Facebook a Instagram vraj PORUŠUJE autorské práva... Žiada 109 miliónov!
Zahraniční prominenti
Eminem
Hviezdny Eminem sa stal prvýkrát starým otcom: Dcéra si ho pri narodení syna uctila nádherným spôsobom!
Zahraniční prominenti
Eminem
Obrovská radosť legendárneho Eminema: Stane sa starým otcom!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia Andreja Danka na vylúčenie Roberta Fica a strany Smer-SD z európskych socialistov
Reakcia Andreja Danka na vylúčenie Roberta Fica a strany Smer-SD z európskych socialistov
Správy
Kopaničársky jarmek v Starej Turej
Kopaničársky jarmek v Starej Turej
Správy
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Správy

Domáce správy

FOTO Vážna dopravná nehoda v
Vážna dopravná nehoda v Radoli: Cyklistku zrazil nákladiak! Skončila v nemocnici
Domáce
Vietnamka obvinená z vraždy
Vietnamka obvinená z vraždy novorodenca nebude vo väzbe: Súd rozhodol o stíhaní na slobode
Domáce
Rezort školstva posilňuje bezpečnosť
Rezort školstva posilňuje bezpečnosť na vysokých školách: Vyčlení ďalší milión eur
Domáce
Silný odkaz Giraltoviec: Odhalili pamätník 351 obetiam holokaustu a predstavili príbehy židovskej komunity
Silný odkaz Giraltoviec: Odhalili pamätník 351 obetiam holokaustu a predstavili príbehy židovskej komunity
Prešov

Zahraničné

USA zadržali preživších po
USA zadržali preživších po útoku na venezuelské plavidlo obvinené z pašovania drog
Zahraničné
Havária ponorky Titan: Šokujúci
Havária ponorky Titan: Šokujúci zvrat vo vyšetrovaní! To mení celú situáciu, hrozivé odhalenia
Zahraničné
Francúzsky súd odsúdil muža
Francúzsky súd odsúdil muža na 30 rokov väzenia za vraždu manželky: Telo sa nikdy nenašlo
Zahraničné
John Bolton
Trumpov exporadca Bolton odmietol obvinenie z uchovávania utajovaných informácií
Zahraničné

Prominenti

Eminem
Eminem je opäť ZAMILOVANÝ: Novú lásku pozná roky!
Zahraniční prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Playmate Mináriková po rokoch
Playmate Mináriková po rokoch v spoločnosti: Nový nos... Spoznali by ste ju ešte?!
Domáci prominenti
FOTO Porotkyňa zo SuperStar zahodila
Porotkyňa zo SuperStar zahodila blond hrivu: Krátky zostrih a... veď vyzerá ako Meg Ryan!
Domáci prominenti
STRACH o ikonickú Brigitte
STRACH o ikonickú Brigitte Bardot (91): Je v NEMOCNICI... Operácia kvôli VÁŽNEJ CHOROBE!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Fetiš alebo bizarná záľuba?
Fetiš alebo bizarná záľuba? Šokujúca realita z Floridy: Žena dva roky dojčila nielen svoje dieťa, ale aj MANŽELA!
Zaujímavosti
Aký je sex po
Aký je sex po 60-ke? Podľa odborníkov TAKÝTO
vysetrenie.sk
Nie všetko, čo je
Nie všetko, čo je zdravé, je bezpečné: Ktorý vitamín môže spôsobiť problémy? POZOR na tento populárny doplnok!
Zaujímavosti
Šialený CHAOS na palube:
Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Tešili ste sa na lacné hypotéky? Pozrite si, kam klesli úroky a čo sa deje na trhu!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!

Šport

Hokejová dráma v Košiciach pre Slovan! Bratislava berie dva body po predĺžení a nájazdoch
Hokejová dráma v Košiciach pre Slovan! Bratislava berie dva body po predĺžení a nájazdoch
Tipsport liga
HK Nitra – Vlci Žilina: Online prenos zo semifinálovej reprízy a šlágra 12. kola Tipsport ligy
HK Nitra – Vlci Žilina: Online prenos zo semifinálovej reprízy a šlágra 12. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Mladý talent namiesto Lobotku: Svalové zranenie otvára dvere v Neapole pre nádejného Škóta
Mladý talent namiesto Lobotku: Svalové zranenie otvára dvere v Neapole pre nádejného Škóta
Serie A
Koľko zarába futbalový mág? Ronaldov a Messiho ročný príjem odhaľuje Forbes!
Koľko zarába futbalový mág? Ronaldov a Messiho ročný príjem odhaľuje Forbes!
Futbal

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Kedy musíte na lekársku prehliadku kvôli práci a kto ju má vlastne zaplatiť?
Rady, tipy a triky
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Toto sú najväčšie životné chyby, ktoré ľudia ľutujú až na staré kolená. Nerobte ich aj vy!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Aké mäso na fašírky? Riaďte sa týmto pravidlom a budú šťavnaté
Rady a tipy
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy

Technológie

Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
Správy
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
Veda a výskum
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Bezpečnosť
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Armádne technológie

Bývanie

Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň

Pre kutilov

Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Partnerské vzťahy
Láska a peniaze: Spôsob, akým míňate, prezradí o dvojici viac, ako ste zrejme tušili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Havária ponorky Titan: Šokujúci
Zahraničné
Havária ponorky Titan: Šokujúci zvrat vo vyšetrovaní! To mení celú situáciu, hrozivé odhalenia
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko.
Zahraničné
Lukašenko chrlí síru: Pohrozil USA! Ak dodáte tomahawky Ukrajine, stane sa čosi strašné
Desivé varovanie vedcov: Na
Zahraničné
Desivé varovanie vedcov: Na Zemi sa blíži bod zlomu! Zažiť ho môžu už naše deti
americký prezident Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel do Bieleho domu: Ukrajina útočila na ropné sklady na Kryme

Ďalšie zo Zoznamu