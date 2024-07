Hviezdna kolegyňa Shannen Doherty (†53) z Beverly Hills 90210: Emotívne slová o ich poslednom rozhovore!

(Zdroj: SITA)

Tori Spelling a Shannen Doherty spolupracovali na dnes už legendárnom seriáli Beverly Hills 90210. Predstaviteľka Brandy však v posledných rokoch zvádzala náročný boj s rakovinou, ktorý 13. júla prehrala.

Táto správa zasiahla aj Spelling, ktorá o tom porozprávala v najnovšom diely jej podcastu 90210MG, ktorý spolumoderuje s ďalšou herečkou zo spomínaného seriálu Jennie Garth. V ňom si zaspomínala na ich posledný rozhovor, za ktorý je podľa jej slov veľmi vďačná.

„V živote som zažila už veľa smrti a neverím na nejakú ľútosť. Ľutujem však to, že som nemala čas a chvíľu, aby som si s ľuďmi prešla niektoré veci, obzrela sa spoločne do minulosti za dobrými vecami a pohovoriť si o tom. S ňou sa mi to však podarilo a som za to veľmi vďačná," uviedla herečka.

Tori Spelling (Zdroj: SITA)