HOROROVÝ moment na koncerte: Ochranka sotila fanúšika z pódia... Spadol na chrbát a už sa NEPOHOL!

Lil Scrappy (Zdroj: Profimedia/X)

Moment ako z najhoršieho sna! Takto by sa dalo opísať to, čo prežíval raper Lil Scrappy počas druhého dňa festivalu SUMMER 614- Where Music is Therapy. Pre jedného z jeho fanúšikov totiž hudba terapiou rozhodne nebola... Práve naopak - skoro ho pripravila o život.

Lil Scrappy (Zdroj: Profimedia)

Neznámy muž sa totiž pokúšal dostať na pódium, vyliezol na reproduktor, no skôr, ako sa stihol dostať na scénu, iný muž (zrejme člen ochranky) doňho prudko strčil a on spadol chrbtom na zem. Fanúšik zostal po páde nehybne ležať na zemi po celý zvyšok videa, ktoré aktuálne koluje sociálnymi sieťami. Raper okamžite prerušil svoje vystúpenie, keď si všimol, že sa muž vôbec nehýbe.

Podľa svedkov na sociálnych sieťach mal muž po páde silno krvácať z hlavy, dokonca mal byť niekoľko minúť v bezvedomí. Ako informuje TMZ Hip Hop, prípadom sa už zaoberá polícia, ktorá analyzuje vidozáznami z miesta. Seržant Fuqua však uviedol, že pokiaľ obeť nepodá oficiálnu sťažnosť, obvinenia vznesené nebudú.