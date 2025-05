Rytmus pred jedinečným koncertom v Košiciach: Odkaz pre Sanela... TOTO si rozhodne NEPREDSTAVUJEM!

(Zdroj: Vlado Anjel)

Viac ako polročné prípravy košického koncertu vyvrcholia už o pár dní jedinečnou šou pred sediacim publikom v podaní majestátnych tónov orchestra. Na koncerte v Steel Aréne bude úspešného hudobníka znova podporovať v hľadisku manželka Jasmina a syn Sanel.

„Sanel tam samozrejme bude, pretože by mal vidieť, čo jeho otec robí a budem rád, ak ho to motivuje. No nepredstavujem si, že bude vypredávať arény,“ odpovedal Patrik Vrbovský na otázku, či si vizualizuje to, že jeho syn raz bude rovnako úspešný hudobník. „Nemá to byť o tom, aby som ho tlačil do niečoho čo chcem ja. Čím viac chcete, aby vaše deti niečo konkrétne robili, tak tým väčšia šanca je, že sa tak nemusí stať,“ doplnil uznávaný umelec.

Pred štartom symfonickej šou v šatni najúspešnejšieho slovenského rapera objavíte manažéra, hudobníkov, hudobných hostí a ľudí, ktorí stoja priamo za prípravami eventu. Jasmina síce 31. mája v Steel Aréne chýbať nebude, no v zákulisnom prostredí bekstejdžu ju pred koncertom nenájdete. „Je to moja manželka a stojí pri mojom boku. Do šatne za mnou nechodí, pretože vie, že mi hlava pracuje na plné obrátky. Vtedy je to priestor na koncentráciu a pokoj. Snažím sa nerozptyľovať ničím a veľa vecí už v tých momentoch nevnímam a ona tomu rozumie.“

Lístky na Rytmus Symphony Show zakúpite v sieti predpredaj.sk. Najúspešnejší slovenský raper s jeho originálnou orchestrálnou šou zavíta do metropoly východu prvýkrát už 31. mája. Fanúšikovia sa rovnako počas koncertu môžu tešiť na viaceré hudobné prekvapenia.