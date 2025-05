Slovná PRESTRELKA Rytmusa a frajerky známeho markizáka: DOURÁŽAL JU... Odišla so slzami v očiach!

(Zdroj: youtube.com/The Mag)

PRAHA - Patrik Rytmus Vrbovský (48) je známy svojimi ostrejšími vtípkami. Servítku pred ústa si nedáva a to, čo on považuje za srandu, môže niekoho uraziť. A tak sa stalo aj počas internetovej talentovej súťaže The Mag Wrap, v ktorej je porotcom. Toľko si doberal moderátorku Verune (25), až došlo k slovnej prestrelke a tmavovláska odchádzala z pódia so slzami v očiach!

Fanúšikom rapu internetovú talentovú súťaž The Mag Wrap predstavovať nemusíme. Už štvrtý rok ňou sprevádza moderátor Homer a priateľka Krištofa Králika, Veronika alias Verune. Spolu s nimi hľadá nové talenty hip-hopovej scény aj Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý sedí v porote. Práve on patrí k najobávanejším "katom", ktorí súťažiacich dokáže schladiť jediným slovom.

Tentokrát sa však do konfliktu nedostal so súťažiacim, ale priamo s moderátorkou. V poslednej časti The Mag Wrap bolo medzi dvojicou dusno už od úplneho začiatku. Rytmus na Verune mieril nejednu štipľavú poznámku a ona sa s ním snažila držať krok a údery mu vracala. Situácia sa však vyostrila, keď raper netušil, že súťažiaci na pódiu patrí k jeho tímu.

Vtedy si Veronika neodpustila poznámku: „Vidím údiv v tvojej tvári, príde mi, že nič o svojom tíme nevieš!“ A už to začalo. Rytmus jej to okamžite vrátil: „Myslím si, že sa robíš strašne dôležitá.“ Na to moderátorka odpovedala: „Máme zo seba rovnaký pocit.“ a Patrik to zaklincoval: „Bola si dnes na záchode? Ktorou rukou si si utierala prd*l?“

Situáciu sa snažili upokojiť zvyšní porotcovia - raper Pil C a český hudobník Robin Zoot. Veronika priznala, že ju Rytmus vyviedol z miery, na čo sa on začal okamžite ospravedlňovať. „Ja ju rešpektujem, ospravedlňujem sa jej, ale je to iba sranda,“ zahlásil. Zdá sa však, že v tomto prípade to skutočne prestrelil. „Ja som v pokoji, mne sa páči, že máš pocit, že to úplne zabíjaš, keď sa vozíš po 159-centimetrovom dievčati a máš pocit, že si úplný pán, že teraz si to zadelil...“ povedala mu Verune.

Rytmus následne navrhol, aby si podali ruky, čo Veronika odmietla s tým, že ak je gentleman, mal by pristúpiť on. Napokon k tomu došlo, no Veronika z pódia aj tak odchádzala so slzami v očiach. V zákulisí však opäť vybuchla. „Ty nepoznáš absolútne žiadne hranice, úplne, že nula!“ zahlásila s plačom. Dokonca ju pri mikrofóne musel na chvílu vystriedať jej priateľ Krištof Králik, ktorý Rytmusa zo srandy vyzval do Fight Night Challenge 15.

V závere šou sa raper ešte raz ospravedlnil.

