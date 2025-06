Slávna herečka sa ukázala v spoločnosti dcéry: Aha, tie sú ale krásne!

Uma Thurman (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Uma Thurman sa po boku svojich dcér objavila na premiére hry v New Yorku. Staršia Maya Hawke zažiarila na javisku, mladšia Luna prekvapila výnimočnou prítomnosťou na verejnosti.

Herečka svetového formátu Uma Thurman sa nedávno zúčastnila premiéry divadelnej hry Eurydice v newyorskom divadle Signature Theatre. Na podujatie prišla, aby podporila svoju najstaršiu dcéru Mayu Hawke, ktorá v tejto inscenácii stvárňuje hlavnú úlohu. Spoločnosť jej robila aj mladšia dcéra Luna, ktorá sa na verejnosti objavuje len veľmi výnimočne. Maya, ktorú má Uma s hercom Ethanom Hawkeom, si už vybudovala vlastnú kariéru vo filmovom svete a v šľapajach herectva kráča aj jej brat Levon.

V tejto adaptácii gréckeho mýtu podľa scenára Sarah Ruhl stvárňuje postavu Eurydiky. Na červenom koberci sa Uma ukázala v elegantnom vlnenom kabáte a nohaviciach, pričom jej dcéra Luna stavila na ležérny, no vkusný vzhľad – čierne tričko doplnené džínsami. Lunu má Uma so svojím bývalým partnerom, finančníkom Arpadem Bussonom. Keďže ju pred médiami dôsledne chráni, ich spoločná verejná účasť bola skutočne ojedinelým momentom. Vzťah Umy a Bussona prechádzal viacerými zvratmi – od roku 2007 boli zasnúbení hneď dvakrát, no ich cesty sa definitívne rozišli v roku 2014.

Maya Hawke (Zdroj: Profimedia)

O tri roky neskôr sa dokonca ocitli na súde kvôli starostlivosti o Lunu, ktorú napokon zverili do opatery Ume. Zaujímavosťou je aj Lunino celé meno, ktoré herečka raz prezradila – dcéra dostala hneď štyri stredné mená: Arusha, Arkadina, Altalune a Florence. Jej úplné meno tak znie: Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson, no doma ju všetci oslovujú jednoducho Luna.

Uma Thurman s dcérou Lunou (Zdroj: Profimedia)