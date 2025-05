Urýchlený prevoz do nemocnice! Slávneho speváka pobodali do tváre

Tory Lanez (Zdroj: Profimedia)

KALIFORNIA - Raper Tory Lanez (32), ktorý si odpykáva trest za streľbu na Megan Thee Stallion, skončil v nemocnici po brutálnom útoku vo väzení. Podľa dostupných informácií ho iný väzeň opakovane bodol do tváre, pričom zranenia si vyžiadali okamžitý prevoz do zdravotníckeho zariadenia.

Raper Tory Lanez skončil v nemocnici po tom, čo ho vo väznici niekoľkokrát bodli do tváre, informovali zdroje pre The Post. Podľa TMZ k útoku došlo v pondelok ráno vo vonkajších priestoroch Kalifornskej nápravnej inštitúcie v Tehachapi. Lanez, ktorý si odpykáva 10-ročný trest za streľbu na speváčku Megan Thee Stallion, bol napadnutý iným väzňom. Presný motív útoku zatiaľ nie je známy, no zranenia boli natoľko vážne, že si vyžiadali okamžité lekárske ošetrenie.

Hudobníka previezli sanitkou do civilnej nemocnice v Bakersfielde. Zatiaľ sa k incidentu nevyjadrili ani jeho právni zástupcovia ani vedenie väznice. Laneza odsúdili v decembri 2022 za incident z júla 2020, keď mal po večierku v dome Kylie Jenner postreliť Megan Thee Stallion do nohy. Čelil trom obvineniam: útoku so strelnou zbraňou, držania neregistrovanej nabitej zbrane v aute a bezohľadnej streľby. Jeho právny tím aj po rozsudku trvá na jeho nevine a zvažuje podanie odvolania.

Na podmienečné prepustenie bude mať nárok v roku 2029. Medzitým Megan získala v januári súdny zákaz priblíženia, keďže tvrdila, že Lanez ju obťažoval aj z väzby. „Mám pocit, že ma možno znova postrelí, a možno to tentoraz neprežijem,“ povedala v tom čase speváčka, ktorá ho označila za násilného a nebezpečného zločinca. Zákaz platí až do roku 2030.

Megan Thee Stallion (Zdroj: SITA)