Slávny spevák spoznal TREST za POSTRELENIE kolegyne: Za mrežami si posedí poriadne dlho!

K šokujúcemu incidentu došlo v roku 2020, keď boli Tory Lanez a Megan Thee Stallion spoločne na párty. Táto dvojica mala priateľský vzťah, avšak počas cesty autom prišlo k hádke. Keď sa speváčka rozhodla vystúpiť, hudobník po nej začal strieľať a jedna z rán ju zasiahla do nohy.

Obvinenému hrozilo až 22 rokov za mrežami. Jeho obhajcovia však dúfali v miernejší trest a že by súd napokon mohol rozhodnúť inak. Ten však dal za pravdu prokuratúre, ktorá žiadala, aby ho odsúdil na 13 rokov.

Lanez si nakoniec za mrežami posedí 10 rokov. Počas včerajšieho dňa o tom rozhodol súd v Los Angeles, čo sa však rapperovi a jeho právnikom nepáčilo. Preto sa očakáva, že sa proti rozsudku odvolajú a celý prípad bude ešte mať pokračovanie.

Počas procesu sa k celej situácii vyjadrili aj obaja hviezdni hudobníci. „Ak by som to mohol zmeniť, tak to zmením. To sa však bohužiaľ nedá. Za všetko, čo sa v tú noc stalo, nesiem plnú zodpovednosť. Jediné, o čo sa teraz snažím, je byť lepším človekom," povedal podľa magazínu NBC News Lanez.

„Každý deň myslím na obete násilia po celom svete. Je to absolútna bezmocnosť, hlavne vtedy, keď si nie som istá, či ich dokáže spravodlivosť ochrániť. V mojom prípade za mňa bojovali a som im za to veľmi vďačná. Ale keď sa to mohlo stať mne, tak si predstavte, ako dopadnú ľudia, ktori nedostanú takú podporu a nemajú také zdroje, ako ja," napísala speváčka v stanovisku, ktoré odovzdala súdu.

