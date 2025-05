Princa Harryho trápia PSYCHICKÉ PROBLÉMY: Dobehla ho TRAUMA, odborník má jasno - POTREBUJE POMOC!

Princ Harry (Zdroj: SITA)

Spomínaný rozhovor Harry stanici poskytol po prehratom súde o svoju bezpečnosť počas pobytov v Spojenom kráľovstve. „Nechcem, aby sa história opakovala, a nechce to ani väčšina ľudí. Počas toho procesu som ale zistil, že niektorí ľudia to tak chcú. A to je dosť temné,“ uviedol Harry podľa Daily Mail, čím narážal na tragickú smrť svojej matky v Paríži v roku 1997, keď mal len 12 rokov.

Dodal tiež, že kvôli prebiehajúcemu konfliktu s ním jeho otec nekomunikuje, čo ho mrzí. „Život je vzácny. Bolo by pekné sa zmieriť. Aj preto, že neviem, koľko času ešte môjmu otcovi zostáva,“ dodal. A tieto slová upútali psychiatra Raja Persauda, ktorý sa domnieva, že jeho vyjadrenia mali jasný cieľ - pritiahnuť pozornosť kráľovskej rodiny.

„Pretože tvrdil, že kráľ mu neberie telefón, mohlo ísť o snahu upútať jeho pozornosť verejne,“ povedal pre Mirror. Zároveň naznačil, že Harry bude o svojich problémoch hovoriť dovtedy, kým ho rodina nezačne brať vážne. Podľa Persauda je princ v psychickom cykle, z ktorého sa nedokáže dostať. A dôvodom je podľa neho smrť jeho matky, cez ktorú sa nedokáže dostať. Táto trauma ho podľa psychiatra poháňa v boji za bezpečnosť svojej súčasnej rodiny.

„Reakcia na najnovšie právne sklamanie v podobe hádzania nových bômb sa však javí ako ukvapená a neuvážená taktika, ktorá rozhodne nepovedie k zmiereniu medzi vojvodom a palácom,“ upozorňuje vo svojom texte pre Daily Express a na záver dodal: „Zdá sa, že sa ocitol v slepej uličke, a ja by som s úctou naznačil, že potrebuje pomoc, aby sa mohol posunúť ďalej a skutočne zahájiť proces zbližovania so svojou rodinou,“ dodal Persaud.

Princ Harry sa podľa psychiatra nepreniesol cez smrť svojej mamy. (Zdroj: TASR)