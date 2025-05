Slávny spevák sedí za POSTRELENIE kolegyne: Fanúšikovia jej NEVERIA... Vytočená im poslala ODKAZ!!

Megan Thee Stallion (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americký raper Tory Lanez (32) bol v roku 2023 odsúdený na 10 rokov väzenia za postrelenie kolegyne, speváčky Megan Thee Stallion (30). No hoci bol prípad riadne prešetrený a hudobník bol súdom uznaný vinným, fanúšikovia neveria, že to urobil a Megan obviňujú, že klame. Tá im teraz posiela drsný odkaz!

K šokujúcemu incidentu došlo ešte v roku 2020, keď boli Tory Lanez a Megan Thee Stallion spoločne na párty. Dvojica mala priateľský vzťah, no počas cesty autom došlo k hádke. A keď sa speváčka rozhodla vystúpiť, hudobník po nej začal strieľať a jedna z rán ju zasiahla do nohy. Obvinenému hrozilo až 22 rokov za mrežami.

V roku 2023 ho napokon súd uznal vinným z nedbanlivého použitia strelnej zbrane, útoku poloautomatickou zbraňou a držania neregistrovanej nabitej zbrane a poslal do väzenia na 10 rokov. Fanúšikovia sa však s rozsudkom zjavne nevedia zmieriť ani po 2 rokoch. Tomu, že by Tory strieľal, neveria a speváčku obviňujú, že si vymýšľa.

No a tej už dochádza trpezlivosť. Na sociálnej sieti TikTok zverejnila vyjadrenie, v ktorom "hejterom" poriadne naložila. „Kedy ma už konečne prestanete nútiť znovu prežívať moment, kedy ma Tory postrelil?! Kedy už Tory a vy, jeho fanúšikovia, prestanete klamať? Koľko vám platia za to, že ma neustále obťažujete? Prečo sa toto deje každý deň?“ pýta sa zúfalá hudobníčka.

„Najprv on/vy tvrdíte, že som nebola postrelená, a teraz mu opäť žeriete, keď tvrdí, že som síce bola postrelená, ale nebol to on. Och, vážne?! Už mám toho plné zuby, dajte mi do prd*le pokoj!“ pokračovala Megan. „Neodvážil sa ísť na súd a poprieť, že ma postrelil - a to bola jeho voľba, pretože vie, že to spravil! Prečo by som ja, Megan Thee Stallion, musela klamať o otm, že ma nejaký kretén postrelil?“ pokračovala.

Tory Lanez tvrdí, že Megan nepostrelil, jeho právnici dokonca za skutočnú strelkyňu označili speváčkinu najlepšiu kamarátku. Stallion si však stojí za svojím. „Fakty sú fakty, urobil to, bolo do dokázané na súde. Seriem na tú nenávistnú kampaň na internet. Tory, ty si ma postrelil! Nie sú tu žiadne nové pos*ané dôkazy - točíte dokola tie isté sračky už roky,“ dodala.

