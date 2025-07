Kanye West v Bratislave nakoniec NEVYSTÚPI: Festival je ZRUŠENÝ... Vyjadrenie organizátorov!

Kanye West (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch bol témou číslo jeden festival Rubicon. Na tom mal totiž vystúpiť kontroverzný Kanye West (48). No hoci mnohí fanúšikovia sa naňho tešili, iní zas proti nemu spisovali petíciu. Dlho tak nad podujatím visel otáznik, či sa vôbec uskutoční. No a teraz je to už všetko isté - koncert nebude, festival je zrušený!