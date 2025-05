ĎALŠIA RANA pre rodinu slávnej speváčky (†65): 5 mesiacov po jej smrti... Zomrel aj jej syn!

Linda Nolan (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - V januári hudobný svet zasiahla smutná správa o úmrtí 65-ročnej hudobníčky Lindy Nolan, ktorá sa preslávila ako členka skupiny The Nolans. Rodina sa ešte nestihla spamätať z jednej rany osudu, no už ju zasiahla ďalšia. Len 5 mesiacov po úmrtí Lindy zomrel aj jej nevlastný syn Lloyd!

V januári hudobný svet zdrvila správa o úmrtí speváčka Lindy Nolan. Tá sa preslávila v dievčenskej skupine The Nolans, kde pôsobila so svojimi sestrami. Dievčatá vydali hity ako I'm In the Mood for Dancing či Gotta Pull Myself Together. Speváčka roky bojovala s rakovinou prsníka, no napokon ju so zápalom pľúc zospitalizovali v nemocnici v Blackpoole, kde napokon aj zomrela.

Rodina speváčky sa ešte nestihla vyrovnať s jednou stratou a už sa musí pasovať s ďalšou. Ako informuje denník Mirror, v utoork zomrel jej nevlastný syn Lloyd, ktorý podobne ako Linda, bojovala s rakovinou - jemu zákerná choroba napadla hrdlo. Synovi Lindinho manžela Briana diagnostikovali rakovinu v septembri 2023.

Jeho nádor bol príliš veľký a blízko hlasiviek, takže operácia bola vylúčená, podstupoval preto invenzívnu rádioterapiu. S Lindou si boli veľkou oporou. „Bojovali bok po boku, Linda dokončila liečbua. poslal mu správu, aby sa prihlásil. Žartovali o svojich liekoch, zdieľali svoje vedľajšie účinky, tiež spolu plakali. Linda si naozaj myslela, že ju prežije. Potrebovala tú vieru,“ vyjadril sa rodinný priateľ.

Lloyd bol do nemocnice prevezený pre krvácanie, ktoré mu spôsobili vredy okolo nádoru. Minulý rok sa ešte zdalo, že existuje nádej, skeny totiž potvrdili, že rakovina z hrdla zmizla. Bohužiaľ však vyšlo najavo, že jeho rakovina sa rozšírila do pľúc a je nevyliečiteľná. Neskôr sa presunula aj do úst, mozgu a pečene.

Rakovina máta rodinu už celé roky. Okrem Lindy, zomrel v roku 2007 na rakovinu aj jej manžel a Lloydov otec Brian. Navyše speváčkinmu bratovi Brianovi tiež diagnostikovali rakovinu prostaty 2. stupňa len 3 dni po Lindinej smrti. „Chcem len, aby nás rakovina nechala na pokoji,“ vyjadril sa s tým, že človek nikdy nie je pripravený na to, aby mu niekto oznámil, že má rakovinu.