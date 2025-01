Hudobný svet zasiahla smutná správa: Zomrela speváčka (†65) slávnej skupiny… Dlhé roky bojovala s rakovinou!

(Zdroj: Getty Images)

Linda Nolan patrila k členkám dievčenskej skupiny The Nolans, v ktorej pôsobila spoločne so svojimi sestrami. Toto zoskupenia má na svojom konte množstvo známych hitov, medzi ktoré patria napríklad I'm In the Mood for Dancing či Gotta Pull Myself Together.

Počas včerajšieho dňa sa však fanúšikovia dozvedeli smutnú správu. Linda Nolan totiž prehrala náročný boj s rakovinou prsníka a jej rodina oznámila, že počas včerajšieho dňa zomrela. Od víkendu bola hospitalizovaná v nemocnici v Blackpoole, pretože dostala zápal pľúc.

„Zomrela približne o 10:20 v nemocnici v Blackpoole. V nemocnici už nemohli spraviť viac, neúnavne sa snažili, aby to bolo aspoň trochu znesiteľné. Zomrela v pokoji, s jej milovanými súrodencami po boku a bola obklopená láskou a pohodou. Jej odkaz presahuje jej veľké úspechy v hudbe. Bola nositeľkou nádeje, odolnosti a zdieľala svoju cestu, aby zvýšila povedomie a inšpirovala ostatných. Odpočívaj v pokoji, budeš nám veľmi chýbať, ale nikdy na teba nezabudneme," uviedol jej agent vo vyhlásení, ktoré citovalo viacero webov vrátane The Sun.

Na sociálnych sieťach sa s ňou rozlúčila aj skupina The Nolans a tento odkaz zdieľala aj jej sestra Coleen. „S hlbokým zármutkom musíme oznámiť, že naša milovaná Linda Nolan zomrela. Čelila nevyliečiteľnej rakovine s odvahou, odhodlaním a inšpirovala milióny ľudí. Bola obklopená rodinou a zomrela v pokoji. Popová ikona a maják nádeje, Linda nebude nikdy zabudnutá," uviedli na sociálnej sieti X.