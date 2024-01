Vdova po Hughovi Hefnerovi (†91) OHOVORILA jeho sexuálne praktiky: NEBOL DOBRÝ!

Crystal Harris Hefner (Zdroj: profimedia.sk)

Crystal Harris a Hugh Hefner si povedali svoje áno v roku 2012 a manželmi boli 5 rokov. V roku 2017 vo veku 91 rokov totiž kontroverzný zakladateľ magazínu Playboy zomrel. Nasledujúcich 6 rokov si vdova informácie o spolunažívaní so zosnulým manželom nechávala pre seba. Minulý rok v lete však predstavila knihu s názvom Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself.

A v tej sa rozrozprávala o tých najintímnejších detailoch života s otcom Playboya. Svet vtedy obleteli informácie o bizarných pravidlách, ktoré platili vo vile a Crystal priznala, že ju táto časť života poznačila natoľko, že musela vyhľadať terapeuta. „Bol to narcis a mizogýn, ale vykonal aj veľa dobrého. Vždy nás prosil, že ak sa pominie, nech o ňom hovoríme len v dobrom,“ vyjadrila sa vdova.

Hugh Hefner a Crystal Harris (Zdroj: SITA)

Rozhodla sa to však porušiť a byť úprimná. A jej odhaľovanie pravdy neobišlo ani ich spálňu. Hugh Hefner vraj napriek svojej povesti milovníka nebol v posteli vôbec šikovný. Blondínka svoje skúsenosti s manželom opisuje za "zvláštne a a robotické" a vraj až s odstupom času si uvedomila, že jej manžel si sex nikdy neužil - či už išlo o akt vo dvojici alebo orgie.

„Hefove pohyby len pripomínali niečo, čo bolo kedysi zábavné a sexi,“ opísala Crystal a dodala: „Alebo to možno nikdy nebolo zábavné a sexi.“ Jeho zručnosti vraj boli horšie ako praktiky chlapcov v tínedžerskom veku. „Hef za celý svoj život neprišiel na to, ako potešiť niekoho iného,“ pokračovala vdova. To však pripisuje ľuďom, ktorými sa obklopoval a ktorí mu celý život len pritakávali. Nikto z nich totiž nenabral odvahu mu dať akékoľvek sexuálne rady.

Hugh Hefner a Crystal Harris (Zdroj: SITA)