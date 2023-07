Vdova po magnátovi Hefnerovi (†91) napísala knihu: Život s ním bol extrém... Hrozné následky!

Crystal Harris Hefner (Zdroj: profimedia.sk)

Crystal Harris Hefner v týchto dňoch vychádza kniha s názvom Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, v ktorej kráska opisuje svoj život po boku výstredného magnáta. Ako sama uvádza, rozhodla sa, že po rokoch mlčania povie svetu, aký Hugh Hefner (†91) v skutočnosti bol.

Krásna Crystal sa narodila vo Veľkej Británii. Keď mala 8 rokov, jej rodina sa presťahovala do Ameriky. Ako 21-ročná spoznala Hugha Hefnera, ktorý si ju k sebe hneď nasťahoval. V roku 2012 z nej spravil svoju manželku a žili spolu s jeho ďalšími dvoma priateľkami. Ako blondínka vo svojej knihe prezradila, Hefner im dával viacero bizarných pravidiel, ktoré hraničili s tyraniou. Mali napríklad zákaz vychádzania z vily po 18:00 hodine.

„Bol to narcis a mizogýn, ale vykonal aj veľa dobrého. Vždy nás prosil, že ak sa pominie, nech o ňom hovoríme len v dobrom. Päť rokov som sa toho držala. Ale počas liečenia som si uvedomila, že musím byť úprimná,” poznamenala Crystal, ktorá sa vo svojej knihe rozhodla odkryť pravdu. Zároveň chce takýmto spôsobom pomôcť ľuďom, ktorí zotrvávajú v toxických vzťahoch.

Vdova po Hefnerovi otvorene priznáva, že musela podstupovať terapie u psychiatra. Súčasťou toho bolo aj to, že sa zbavila všetkých svojich "zajačikovských" kostýmov a dala si odstrániť silikónové implantáty.

