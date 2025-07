Pedofilný škandál v Handlovej: ŠOK muž (53) mal v zahraničnom byte viacero návštev, 14-ročné dievča prehovorilo!

Muž si mal odvážať dievčatá do zahraničia. (Zdroj: reprofoto TV Markíza)

HANDLOVÁ/EDINBURGH - Regiónom Hornej Nitry otriasol šialený prípad muža vo veku 53 rokov, ktorý si potajomky zrejme viackrát vodil mladé dievčatá pod zákonom do zahraničia. Tam malo dochádzať k rôznym zvrátenostiam a aj sexuálnym chúťkami. Bizarne a neuveriteľne vyznieva mužovo vysvetlenie o tom, že sa vraj do jednej zo 14-ročných dievčat zaľúbil a je to vraj normálne.

Prípadom sa v reportáži zaoberala televízia Markíza. Do celého prípadu je dokonca zapojený aj Interpol, ktorý len 14-ročné dievča v Škótsku objavil a dopravil ho späť na Slovensko.

Mala byť v škole, no bola niekde úplne inde

Na všetko, žiaľ už neskoro, prišiel zronený otec, ktorý sa po príchode domov nevedel skontaktovať s vlastnou dcérou. "Som v práci zistil, keď som sa prihlásil na edupage, že dcéra nie je v škole. Keď som prišiel domov nebola ani doma. Bol to šok. Jej matka tiež nevedela o nej nič, ani babka," povedal na kamery otec len 14-ročného dievčaťa.

Keď sa rozhodli rozhodiť informačné siete medzi známymi a kolegami, zistili, že dcéra ráno nasadla do taxíka s istým Milanom v strednom veku. Otec nemal potuchy o koho ide.

Interpol začal konať, muža zadržali a dievča dopravia za asistencie sociálky späť domov

"Tak som išiel na obvodné oddelenie to nahlásiť policajtom. Povedali na letisku, že ona v žiadnom prípade nemohla odletieť, pretože je 14-ročná a nemá zákonného zástupcu so sebou. Kriminálka to preverovala a letela do Edinburgu. Cez Interpol ho dali hľadať a na druhý deň mi oznámili, že ju našli uňho doma a že ho zadržali," uviedol otec dievčaťa.

53-ročný muž sa vraj do 14-ročnej zaľúbil a nevidí na tom absolútne nič zlé

Neskôr sa ukázalo, že prebehla aj komunikácia medzi ním a týmto dievčaťom. Muž jej v správach sľuboval drahé mobily či retiazky. Muž v nechutných správach mladistvú oslovuje ako "slniečko" či "chrústik". Sám sa potom obhajoval tým, že na tom nevidí nič zlé, keďže sa "zaľúbil".

Odmieta však, že by jej dával sexuálne návrhy. Z ich komunikácie však existuje záznam. Z neho vyplýva niečo iné, na čo muž reagoval slovami, že "sa mu páčila".

Vysvitlo, že muž sa vo svojom byte v Edinburghu nestretával len s týmto 14-ročným dievčaťom. Bolo ich viac. Každej mal dať kľúč a mobilný telefón, cez ktorý si dopisovali. Výpovede dievčat trhajú srdce a ide z nich mráz po chrbte, keďže viaceré vyriekli, že od nich mal žiadať sex a obchytkávať ich. "On chcel sex proste od nás. (..) Obchytkával hlavne ju, mňa iba raz," povedalo pred kamerami jedno z dievčat.

Na polícii je medzitým na 53-ročného Milana podaných viacero trestných oznámení, pretože obetí malo byť viac. Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately televízii potvrdilo, že o prípade vedomosť má a vykonáva potrebné úkony k návratu dievčaťa na Slovensko.

Polícia uviedla, že vzhľadom na stále prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť o prípade viac informácií.