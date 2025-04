Bárta náhle RUŠÍ VYSTÚPENIA: Vážne POŠKODENIE SLUCHU!

Dan Bárta (Zdroj: Jan Zemiar)

Kapela J.A.R. českého hudobníka Dana Bártu má tento rok obrovskú smolu. Aktuálne museli zrušiť rovno dva vypredané koncerty v pražskej Lucerne. No majú na to aj pádny dôvod. Tým je zranenie speváka. „Dôležitá informácia, priatelia! X Koncerty J.A.R. 16. a 17. 4. 2025 v Lucerna Music Bare sme bohužiaľ nútení zo zdravotných dôvodov presunúť na máj 2025,“ znie oficiálne oznámenie kapely.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Vystupovanie v týchto dňoch by pre Bártu znamenalo obrovské riziko. „Dan Bárta včera utrpel traumatické poškodenie sluchu, a pokiaľ by dnes a zajtra vystupoval, hrozili by mu trvalé následky,“ píše sa vo vyhlásení. Deň predtým pritom hudobník ešte vystupoval. Ako k zraneniu došlo, nie je známe, no vzhľadom na fakt, že sluch je neodmysliteľnou súčasťou Bártovej práce, nechce nechať nič na náhodu.

Aktuálne tak kapela presúva všetky najbližšie vystúpenia. „Na náhradných termínoch pracujeme, budeme vás informovať hneď, akonáhle ich budeme poznať. Vstupenky zostávajú v platnosti. Veľmi ďakujeme za vaše pochopenie a trpezlivosť,“ dodala kapela. Dan Bárta patrí k uznávaným českým spevákom a muzikálovým hercom. Stvárňuje napríklad postavu Judáša v Jesus Christ Superstar, no na svojom konte má aj nezabudnuteľný soundtrack z filmu Snowboarďáči.

(Zdroj: Facebook LMB/J.A.R.)