Len teraz ZRUŠILA ZÁSNUBY… Herečka má vraj blízko k TOMUTO kolegovi: Fanúšikovia sú z toho NADŠENÍ!

LOS ANGELES - Len pred pár dňami média obletela informácia, že Sydney Sweeney (27) po zrušenej svadbe oznámila definitívny rozchod so svojím priateľom Jonathanom Davinom (41). No a aktuálne sa už šíria správy, že má blízko k inému mužovi. Ten je verejnosti dobre známy a fanúšikovia sú z ich spojenia nadšení!

V uplynulých týždňoch zapĺňala zahraničné médiá informácia, že vzťah hviezdnej herečky a podnikateľa si prechádza vážnou krízou. Dvojica navyše zrušila svadbu, ktorú plánovala už niekoľko mesiacov, a tak sa mnohí pýtali, či sa blíži koniec. Ten sa prevalil minulý týždeň. No a plavovláska nie je single ani zopár dní a už sa šušká o inom mužovi v jej živote.

No z tohto spojenia sú fanúšikovia nadšení. Hovorí sa totiž, že má blízko k hereckému kolegovi Glenovi Powellovi (36), s ktorým hviezdila vo filme Miluje ma, nemiluje ma. Už tam bola medzi dvojicou neprehliadnuteľná chémia, no a tá sa vraj preniesla aj do súkromia. Klebety o tom, že tvoria pár, navyše podporil fakt, že sa Sydney zúčastnila svadby Glenovej sestry Leslie.

Zatiaľ ani jeden z dvojice verejne o ich vzťahu neprehovoril, no herečka musela čeliť zvedavým otázkam na odovzdávaní cien Hollywood Beaty Awards, ktorého sa zúčastnila v nedeľu. Ako informuje US Sun, kamarát sa jej tam na Glena priamo opýtal. „Niekto, koho poznala, sa s ňou prišiel porozprávali a vyzerali priateľsky. Osoba sa spýtala, či Sydney skutočne chodí s Glenom a povedala, že dúfa, že áno,” povedal zdroj.

„Sydney s smiala a hrala plachú, v jednej chvíli dokonca koketne žmurkla. Nepovedala by to tak či inak,” dodal zdroj s tým, že dodala, že sa “veľmi bavila”. Ďalej zdroj prezradil, že vraj počas večera Sydney počuli, ako hovorí, že “Glena tak veľmi miluje”. Či to tak je alebo zdroj počul zle, ukáže zrejme až čas. Jedno je však isté - ich fanúšikovia by boli nadšení.

