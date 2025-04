Vzťah slávnej herečky vážnu krízu neustál: Najskôr zrušená svadba, teraz prišiel definitívny koniec!

Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)

Počas minulého týždňa sme vás informovali o tom, že vzťah hviezdnej herečky a filmového producenta si prechádza vážnou krízou. Dvojica navyše zrušila svadbu, ktorú plánovala už niekoľko mesiacov a tak sa mnohí pýtali, či si dajú definitívne zbohom.

Na tieto otázky napokon odpovedal pre magazín People zdroj z okolia známeho páru, ktorý uviedol, že sa skutočne rozišli. Hlavným dôvodom mal byť náročný pracovný program umelkyne a to, že sa nechcela usadiť.

„Momentálne robí presne to, čo chce. Veľa ľudí by jej náročný pracovný program nezvládlo, ale to nie je Sydney. Teraz sa sústredí len na prácu a je nadšená zo všetkých svojich projektov. Čo ju však unavovalo, bol jej vzťah a svadba. Necítila, že je to takto správne," uviedol zdroj.

„Má úžasnú kariéru a chce sa na ňu sústrediť. Nie je pripravená usadiť sa. Takto dlho boli spolu len preto, že bolo pre ňu ťažké to ukončiť. Nerozišli sa kvôli láske, ale preto, lebo sa chce momentálne sústrediť na svoju kariéru," doplnil človek z jej okolia.

Sydney Sweeney, Jonathan Davino (Zdroj: Profimedia)